Domenica in, scoppia il caos per il Covid: salta la prossima puntata?

“Domenica in” rischia di saltare già dalla prossima puntata? Le voci girano su un caso di Covid che avrebbe colpito lo show di Mara Venier.

Dopo le polemiche sullo slittamento dello speciale Sanremo di “Domenica in”, andato in onda domenica 7 marzo, e iniziato molto tardi per lasciare spazio alla diretta di papa Bergoglio a Baghdad, corrono altre chiacchiere per lo show di Mara Venier. Questa volta nel mirino un possibile caso di Covid che potrebbe far saltare la prossima puntata, prevista per questa domenica 14 marzo. Cosa c’è di vero? Ecco cosa sta succedendo.

Domenica in, salta la prossima puntata per Covid?

Stanno girando voci sul possibile annullamento della prossima puntata dell’amatissimo show di Mara Venier, perché una persona con cui il gruppo di lavoro del programma sarebbe venuto a contatto, avrebbe contratto il Covid. E’ Pino Strobioli, che avrebbe preso il virus in seguito all’esperienza sanremese e rinunciando ad andare ospite da Mara durante la puntata speciale su Sanremo, in cui erano presente tutti i protagonisti del Festival.

Date le circostanze, tutta la squadra di lavoro, compresa Mara Venier, che è stata in contatto con Strobioli prima che sapesse di essere positivo naturalmente, dovrà essere sottoposta a tamponi e controlli per capire se qualcuno abbia preso il Covid a sua volta o meno. La stessa Mara era perplessa riguardo alla puntata di sanremo, date le circostanze e non era del tutto convinta della trasfera in Liguria, ma alla fine si è convinta e la puntata ha toccato picchi di ascolti da record.

In caso l”appuntamento di domenica 14 marzo non salti, in studio con Mara ci saranno alcuni protagonisti di Sanremo 2021 come Arisa, Noemi e Aiello e Ermal Meta in collegamento. Non solo spettacolo ma anche attualità con Sileri e Bassetti, per aggiornarsi sulla situazione Covid in italia. Per adesso la puntata è salva e dovrebbe svolgersi regolarmente, ma non resta che aspettare aggiornamenti sull’evoluzione dei tamponi a cui sono sottoposti i membri del team.