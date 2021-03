Luca Zingaretti colpito dal Covid, come sta l’attore: le sue condizioni

L’emergenza Coronavirus non lascia tregua ed è ancora presente in maniera massiccia: anche l’attore Luca Zingaretti è positivo al Covid

Ancora una notizia che ha messo in allarme i telespettatori: il noto attore, Luca Zingaretti, fratello di Nicola, è risultato positivo al Covid-19 come svelato in anteprima dal portale Dagospia. In aggiunta, anche “Il Tempo” ha svelato come il celebre interprete abbia contratto il Coronaviurs, ma non ci sarebbero ancora conferme ufficiale dal diretto interessato, protagonista da anni con “Il Commissario Montalbano”.

Al momento Zingaretti si troverebbe così in isolamento nella sua abitazione dopo la positività al Covid-19, mentre proprio in settimana è stata mandata in onda l’ultima puntata in assoluto della fiction di Rai1, ispirata ai libri di Andrea Camilleri.

Luca Zingaretti Covid, i ringraziamenti ai telespettatori

Proprio così l’ultimo post di Luca Zingaretti l’ha scritto per ringraziare i numerosi telespettatori dopo i numeri da urlo con l’ultima puntata della serie televisiva italiana in onda su Rai1: “È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi ‘Il metodo Catalanotti‘”. Poi ha aggiunto “quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore. E di questi tempi non è tanto, è tutto”. Questo il suo messaggio in questo periodo difficile a causa della pandemia per Coronavirus ancora in corso in Italia e nel resto del mondo.

Al momento il celebre attore italiano cercherà di recuperare al meglio dopo la positività riscontrata al Covid-19. Il periodo difficile tarda così a passare con numerosi casi, che sono sempre più in crescita. Una situazione limite con altre restrizioni in arrivo in vista del periodo di Pasqua, che sarà celebrato ad inizio aprile da milioni di italiani.