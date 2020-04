Luca Zingaretti felice affianco alla moglie Luisa Ranieri – VIDEO

L’attore Luca Zingaretti, il commissario Montalbano della nota fiction televisiva, felice affianco alla moglie Luisa Ranieri: le confessioni di lei.

Oltre a essere partner artistici, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri da molti anni ormai sono anche una coppia nella vita privata. I due si sono conosciuti durante le riprese di Cefalonia e non si sono più separati: era il 2005. Nel 2012 sono poi convolati a nozze.

Leggi anche –> Luisa Ranieri piange a La Vita in Diretta per le sofferenze di quando era bambina

Un rapporto solido il loro, come confessato dall’attrice qualche tempo fa a Io Donna: “Sono una donna fortunata perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne”.

Leggi anche –> Luca Zingaretti lutto | la morte nella notte | “Addio per sempre” FOTO

Chi è Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti

La coppia ha due figlie: Anna, nata nel 2011 e Bianca, nata nel 2015. Nonostante gli impegni lavorativi di entrambi, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sembrano davvero molto affiatati. Lei ha esordito nel 2001 ne Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. L’attrice campana decide poi di prendere parte ad uno spot della Nestea: anche grazie a quella campagna pubblicitaria è diventata nota al grande pubblico.

In un’intervista a ‘La Vita in Diretta’ di qualche tempo fa, l’attrice ha raccontato anche della sua difficoltà ad approcciarsi con gli altri, legata alla sua timidezza. Ha spiegato infatti: “La donna racchiude una serie di forze e debolezze. Quando penso alla donna penso a un essere molto forte perché abbiamo la capacità di rinascere sempre. Su certe cose noi donne abbiamo una marcia in più, l’ho riscontrato”.