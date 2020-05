Luca Zingaretti, alias il Commissario Montalbano, ha riservato una gradita sorpresa ai suoi fan nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci.

Mentre il futuro della fortunata serie Il commissario Montalbano è ancora incerto, il suo protagonista indiscusso, Luca Zingaretti, si tiene in contatto attraverso i propri profili social coi suoi affezionatissimi fan. Il famoso attore ha l’abitudine di condividere le letture che più lo hanno appassionato, di cui regala qualche stralcio significativo arricchito dalla sua splendida dizione, e così ha fatto anche nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci.

Il commovente messaggio di Luca Zingaretti

Luca Zingaretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un toccante video in cui legge le parole che il giudice Paolo Borsellino dedicò al magistrato, collega e amico scomparso Giovanni Falcone: “Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la Mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo [la moglie di Falcone, ndr] stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte”.

I telespettatori del Commissario Montalbano hanno molto apprezzato questo omaggio di Luca Zingaretti a due eroi civili del nostro tempo, ringraziandolo sentitamente per l’iniziativa. Per il resto, l’attore riserva qualche dubbio sul futuro della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri (giorni fa ha dichiarato: “Nessun appuntamento“). Per il momento dovranno accontentarsi delle repliche…

