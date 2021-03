Lotteria degli scontrini, dove andranno i primi premi

Lotteria scontrini, da Roma a Milano ecco dove andranno i primi dieci premi. Il più fortunato ha speso poco più di 14 euro

Arrivano i primi premi della lotteria degli scontrini. I primi dieci vincitori ritireranno un totale di 100mila euro di premi. Sono stati premiati i cittadini del centro-nord che hanno effettuato acquisti in moneta elettronica. I luoghi di residenza dei primi vincitori sono: Bassano del Grappa, a Milano e in provincia a Bareggio, a Roma, Silvi (Teramo), Romentino (Novara), Collegno (Torino), Mortara (Pavia), Giaviera del Montello (Treviso), Quinto di Treviso (Treviso). Solo in due casi, tuttavia, la residenza coincide con il luogo in cui sono stati effettuati gli acquisti vincenti. Una curiosa statistica, così come il fatto che dei dieci premi ai rivenditori, ben quattro sono andati alla grande distribuzione. La massima resa è arrivata per un cittadino che con una spesa di 14 euro si vedrà recapitati sul conto 100mila euro. La spesa vincente più elevata è stata invece di 719 euro.

Lotteria degli scontrini, come avviene la comunicazione

I vincitori dovranno, tuttavia, attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’agenzia delle Dogane e Monopoli. La comunicazione sarà effettuata via posta tradizionale all’indirizzo di residenza risultante dall’Anagrafe della popolazione residente o dell’Anagrafe tributaria attraverso raccomandata con avviso di ricezione. Per i vincitori più propensi agli strumenti digitali, la comunicazione arriverà nell’area riservata del Portale lotteria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) che hanno dichiarato in sede di registrazione. Dal momento della ricezione della comunicazione di vincita, i premiati avranno 90 giorni di tempo per ritirare la vincita.

Dopo il termine previsto, non sarà più possibile il ritiro. Per partecipare è necessario andare sul portale dedicato e generare il proprio codice. Una volta generato, va stampato o salvato sul proprio telefono. Abbinando il codice lotteria agli acquisti, gli scontrini potranno generare biglietti virtuali della lotteria.

