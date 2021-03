Chiara Gamberale, chi è: età, carriera e vita privata della scrittrice

Conosciamo un po’ meglio Chiara Gamberale: età, carriera e vita privata della famosa scrittrice e conduttrice radiofonica romana.

Scrittrice affermata e molto amata dagli italiani, Chiara Gamberale ha raggiunto la notorietà sin da ragazza. Appassionata di letteratura e romanzi sin da adolescente, si approcciata alla lettura grazie al romanzo di Louisa May Alcott ‘Piccole Donne‘. Nel 1996, appena affacciatasi al mondo universitario, vince il premio Grinzane Cavour di giovane critica, promosso da Repubblica. Laureatasi al Dams di Bologna, nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo: Una vita sottile. Da quel momento in poi la sua produzione letteraria non si è mai arrestata ed il suo successo editoriale nemmeno: i suoi libri vengono tradotti e pubblicati in almeno 16 Paesi nel mondo.

Poco dopo aver intrapreso la carriera da scrittrice, Chiara ha cominciato a lavorare anche in televisione e radio. Nel 2002 conduce al fianco di Luciano Rispoli ‘Parola Mia‘, mentre negli anni successivi diventa autrice di ‘Quarto Piano Scala a Destra‘ e conduttrice di ‘Duende‘, contenitore culturale che va in onda sull’emittente lombarda Seimilano. Per quanto riguarda la radio, dal 2002 conduce ‘Io, Chiara e l’Oscuro’.

Leggi anche ->Il Nameless Music Festival è stato rimandato ancora: le nuove date

Chiara Gamberale: curiosità e vita privata

Come detto la sua produzione letteraria è continua e molto abbondante, tra le sue opere vale la pena di ricordare: ‘La zona cieca’, per il quale è finita tra i finalisti del Premio Campiello, ‘Passione Sinistra’ dal quale è stato tratto l’omonimo film di Marco Ponti e ‘La Zona Rossa’, in cui la protagonista Lidia Frezzani è il suo alter ego letterario. Oltre ai libri, Chiara Gamberale collabora con diverse riviste e quotidiani, tra i quali Vanity Fair, La Stampa e Donna Moderna.

Leggi anche ->Serena Enardu e Pago, com’è finita tra loro: ecco la verità

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2009 si è sposata con il direttore editoriale Emanuele Trevi, la coppia però si separa dopo due anni. L’anno successivo conosce e s’innamora di un altro direttore editoriale, Gianluca Foglia, dal quale ha avuto la prima e unica figlia Vita nel 2017. Proprio l’arrivo della figlia, inattesa, le cambia la prospettiva di vita ed anche lo stile di scrittura, aprendo una nuova fase della sua carriera.