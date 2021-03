Serena Enardu e Pago, com’è finita tra loro: ecco la verità

Serena Enardu e Pago. Finalmente arrivano notizie ufficiale sulla loro relazione. L’influencer ha parlato ai suoi fan. Ecco cos’è successo.

L’influencer sarda ha fatto un annuncio tramite i social. I suoi fan sono rimasti a bocca aperta e molti non vogliono ancora credere alle parole della Enardu.

La storia tra lei è Pago sarebbe arrivata a un punto di non ritorno. Una rottura definitiva che ha lasciato con l’amaro in bocca i fan della coppia che avevano sperato in un ritorno di fiamma. Scopriamo che cosa ha detto.

Serena Enardu e Pago: ecco tutto quello che c’è da sapere

La Enardu ha parlato di nuovo della sua vita sentimentale. Nell’ultimo periodo era stata tartassata di domande su lei e Pago. I fan non li avevano più visti insieme e si chiedevano se la loro relazione stesse continuando. Quella avvenuta tramite social è stata un’amara scoperta per chi faceva il tifo per loro: la Enardu sarebbe single già da diverso tempo.

Leggi anche -> Luca Bastianello, chi è l’attore de Il Paradiso delle Signore: età e curiosità

“Non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo dei gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso“, ha dichiarato sempre via social per poi aggiungere: “Mi dispiace di aver fatto quella Storia, tempo fa, in cui vi coinvolgevo in un ritorno.”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quello tra lei e Pago è un vero e proprio addio. Secondo le parole dell’influencer entrambi avrebbero provato ripetutamente a far funzionare le cose tra di loro ma gli sforzi sarebbero stati vani. “Non ce l’abbiamo fatta” ha detto la Enardu.

Leggi anche -> Federica Panicucci sbotta sui social: “Sono stanca…”

La donna è single e si dice comunque convinta della sua decisione. Nessun ripensamento o cambio di decisione. Chi vorrebbe un ritorno della coppia dovrà rassegnarsi. A gennaio la Enardu aveva parlato di un suo riavvicinamento a Pacifico Settembre. Altri tira e molla che hanno ribadito come la relazione non funzionasse più.