Che Dio ci aiuti, finale di stagione: clamoroso colpo di scena, anticipazioni

La serie Che Dio ci aiuti è pronta a emozionare il suo pubblico con l’ultima puntata. Ecco tutte le anticipazioni.

Oggi, giovedì 11 marzo, è un giorno che terrà i fan della serie con il fiato sospeso. Tutti attendono l’episodio conclusivo della sesta stagione, ma nessuno sa cosa aspettarsi.

Che Dio ci aiuti è senza dubbio una delle fiction più seguite e apprezzate. E’ proprio per questo che casa Rai ha deciso di posticipare la messa in onda di una settimana per lasciare spazio a Sanremo. L’agitazione è palpabile. Ecco qualche dettaglio in più.

Che Dio ci aiuti: ecco le anticipazioni e i colpi di scena della puntata

Per quest’ultimo episodio c’è grande fermento per l’apparizione di un personaggio molto particolare. Questo sarà fondamentale per il destino di una delle protagonista, ma ciò che rende i fan in subbuglio è che verrà impersonato da Can Yaman.

Ovviamente si parlerà anche di Suor Angela che finalmente arriverà alla verità. A questo punto c’è solo un ultimo problema: lo dirà a Erasmo o terrà il segreto?

Spazio anche all’amore e al romanticismo con Nico e Ginevra. Finalmente il matrimonio è vicino ma la coppia ha molti dubbi che si trascineranno fino all’ultimo. Nei preparativi del matrimonio non passerà di certo inosservato il personaggio di Monica. Anche qui ci saranno sicuramente dei colpi di scena.

L’episodio promette di sciogliere alcune questioni che erano emerse negli ultimi episodi, ma la vera domanda è se ci sarà un seguito a questa stagione. Sicuramente questa si potrebbe capire se ci sarà o no un seguito ma è probabile che nei prossimi mesi ci saranno delle notizie più sicure in merito. Nel frattempo vediamo cosa succederà questa sera.