Che Dio ci aiuti, la verità sul terribile passato di Elena Sofia Ricci

Non tutti sanno che Elena Sofia Ricci, attrice protagonista di “Che Dio ci aiuti”, ha alle spalle esperienza traumatiche: “Sono caduta in letti sbagliati”.

Elena Sofia Ricci non smette di sorprendere i suoi tantissimi fan e ammiratori. Tempo fa ha aperto uno spiraglio sul terribile passato, rivelando di essere “caduta in letti sbagliati” e di aver sofferto di dipendenze “dalle sigarette, un po’ dall’alcol, molto dagli uomini. Senza un uomo non riuscivo a stare”. L’attrice dell’amatissima fiction Rai “Che Dio Ci Aiuti” nasconde dietro al suo volto disteso e sempre pronto a sorridere una serie di profonde e dolorose ferite.

Il dolore nascosto di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha deciso di raccontare il suo burrascoso e a tratti terribile passato in un’intervista alla rivista Vanity Fair. “Io a 20 anni ero in bilico- ha rivelato l’attrice -, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive. Oggi se mi volto indietro vedo dieci inferni e penso di essere stata molto fortunata a non precipitare del tutto“.

Insomma, la vita di Elena Sofia Ricci, a dispetto delle apparenze, non è stata affatto semplice. Quando era ancora una ragazzina, e precisamente a 12 anni, l’attrice ha subito una violenza da parte di un amico di famiglia con cui era andata in vacanza per volontà della madre, e quell’vento ha inevitabilmente segnato il suo vissuto. Ma gli anni difficili sono arrivati dopo, quando ha cercato di affogare il dolore in dipendenze, eccessi e rapporti sbagliati. Fortunatamente, però, col tempo l’attrice è riuscita a uscire da quel periodo buio, segnato dal dolore, fino a diventare la splendida donna che è oggi.

