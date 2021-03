Sandra Milo compie 88 anni: come sta oggi l’attrice e presentatrice

La celebre Sandra Milo compie oggi ben 88 anni. Scopriamo insieme come sta la donna che è stata un’icona del cinema italiano.

Sandra Milo è stata un’attrice e presentatrice, icona del cinema nazionale. Ha recitato in numerosi film, alcuni girati da registi come Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Sergio Corbucci e Federico Fellini. Con quest’ultimo in particolare, Sandra sembrerebbe aver avuto una liaison romantica. Scopriamo dunque come sta la donna, che oggi, 11 Marzo 2021, compie ben 88 anni di età.

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, è nata a Tunisi, in Tunisia, in data 11 Marzo 1933, sotto il segno dei Pesci. Oggi Sandra compie dunque 88 anni. La donna, alta 1.70 metri, bella più che mai e contraddistinta dai lunghi capelli biondi, è stata ai suoi tempi un’icona del cinema italiano. Il suo rapporto con la sorella Maia è rimasto a lungo sotto la luce dei riflettori. Le due donne infatti sono da sempre legate da un amore e un bene intenso e reciproco, che non si è affievolito con il trascorrere degli anni. Qualche tempo fa Maia è stata però colpita da un ictus e il rapporto quotidiano tra le due sorelle in seguito all’avvenimento è inevitabilmente cambiato.

La Milo ha dato alla luce nel corso degli anni 3 splendidi figli, ai quali è affezionata più che mai. Si tratta di Deborah, nata nel 1963 dalla relazione con Moris Ergas, ed Azzurra e Ciro, nati nel 1970 e 1968 dalla relazione con Ottavio De Lollis. L’infanzia e l’adolescenza dell’attrice non sono state sempre rose e fiori. Sandra infatti si è sposata per la prima volta all’età di 15 anni, rimanendo anche incinta ma perdendo il bambino a causa di un parto prematuro.

Sandra Milo, la liaison romantica con il regista Federico Fellini e con Bettino Craxi

La celebre attrice Sandra Milo ha rivelato nel 2009 di essere stata l’amante del famoso regista Federico Fellini per ben 17 anni. L’uomo, secondo quanto raccontato dall’attrice, soleva chiamarla con affetto ‘Sandrocchia’. L’intensa relazione tra i due ha avuto fine nel momento in cui Fellini le chiese di ufficializzare il loro rapporto. Diverso tempo dopo Sandra, sempre stata vicina al Partito Socialista italiano, è stata durante gli Anni Ottanta anche l’amante di Bettino Craxi, l’allora segretario del PSI.