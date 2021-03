Astrazeneca, lotto sospeso: partono le prime indagini dei pm

Astrazeneca, Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò

La notizia non deve creare allarme ma la Danimarca ha sospeso un lotto del vaccino Astrazeneca in attesa di effettuare delle verifiche su alcune persone vaccinate che hanno avuto problemi di coagulazione del sangue. In seguito, è arrivata la sospensione del lotto anche da parte dell’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco. Il lotto in questione è il lotto ABV2856. Ufficialmente la sospensione dell’Aifa arriva per motivi precauzionali. In questo momento, quindi, sono sospesi i vaccini che riguardano questo lotto su tutto il territorio nazionale. L’Aifa si sta coordinando con l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, per qualsiasi decisione presa e da prendere.

Astrazeneca, lotto sospeso: parte un’indagine

Va precisato che al momento non ci sono nessi tra il vaccino e alcuni eventi che si sono verificati che hanno portato alle sospensioni. In tal senso Aifa chiarisce, come riportato da Leggo: “L’Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile”. Intanto la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati una decina di persone per la morte del militare che si era vaccinato qualche giorno prima del decesso.

Il procuratore capo Sabrina Gambino ha iscritto nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione, del vaccino dalla società Astrazeneca che lo produce. L’accusa per tutti è di omicidio colposo. Una vicenda, questa delle indagini che può aprire a nuovi scenari. Intanto va rimarcato il fatto che non ci sono nessi di legami ufficiali con gli avvenimenti legati alla salute di alcune persone e il vaccino, in particolare il lotto oggetto di sospensione.

