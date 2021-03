Perché Papa Francesco è andato in Iraq: l’importanza del suo viaggio

Papa Francesco nella giornata di ieri si è recato a Baghdad, in Iraq per pregare e dare un messaggio di pace e solidarietà. Ecco il motivo del viaggio.

Nonostante le lamentele di qualche telespettatore per lo slittamento di “Domenica In” della giornata di ieri 7 marzo, a causa della diretta di Rai1 della messa di Papa Francesco, celebrata dallo stadio di Erbil, a Baghdad. Dal canto suo, Mara Venier ci ha tenuto a sottolineare la sua assoluto disponibilità al cambiamento di orario, proprio per l’importanza del viaggio di Bergoglio in Iraq. Ma qual è il vero valore simbolico del viaggio del pontefice?

Papa Francesco, il motivo del viaggio in Iraq

Non solo un simbolo di solidarietà e pace, ma anche un momento di libertà per il Papa, dopo un lungo periodo di “isolamento” per il Covid. “Dopo questi mesi di prigione ” – ha dichiarato il pontefice – “Mi sentivo un po’ imprigionato, questo è per me rivivere, toccare la chiesa, toccare il santo popolo di Dio.” Una visita storica, di grande importanza simbolica, per la solidarietà e la lotta al terrorismo: il papa, infatti, si è recato a pregare tra le macerie della chiesa di Qaraqosh, distrutta dai bombardamenti.

Il pontefice ha sottolineato l’importanza del suo soggiorno di tre giorni in Iraq “per lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno”. Al termine del viaggio, Papa Francesco ha comunicato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aggiornarlo. “Al rientro dal viaggio apostolico in Iraq, dove ho potuto incontrare cristiani e rappresentanti di altre religioni, testimoniando l’impegno per approfondire, in spirito di condivisione, un cammino di dialogo e di concordia, esprimo a Lei, signor Presidente, il mio cordiale saluto e assicuro una speciale preghiera per la diletta nazione italiana, alla quale invio la mia benedizione.“

Alle parole di Bergoglio, il Presidente Mattarella ha prontamente replicato con un affettuoso messaggio: “Nell’interpretare i sentimenti degli italiani rivolgo a Vostra Santità il mio deferente e affettuoso pensiero. Bentornato, Santo Padre!“.