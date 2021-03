Kate Winslet è una delle più importanti attrici degli ultimi anni, ripercorriamo la sua carriera: età, filmografia e premi.

Il successo internazionale per Kate è giunto nel 1997, quando a soli 22 anni ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio in Titanic. Il kolossal hollywoodiano è stato uno dei successi di commerciali degli anni ’90 e probabilmente uno dei più grandi successi al botteghino della storia del cinema. Fino a quel momento la giovane e bravissima Kate Winslet era apprezzata dalla critica, conosciutissima nell’ambiente cinematografico ma ancora sconosciuta la grande pubblico.

Si può legittimamente dire che c’è un prima e dopo Titanic nella carriera dell’attrice britannica, la quale negli anni successivi ha continuato a convincere pubblico e critica con interpretazioni sempre convincenti e di altissimo livello interpretativo. La consacrazione del suo indiscutibile talento sarebbe però giunta 12 anni dopo l’arrivo della notorietà planetaria, ovvero quando è stata premiata con l’Oscar come migliore attrice protagonista per l’interpretazione nel film The Reader.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kate Winslet, una carriera ricca di successi e riconoscimenti

Nata a Reading il 5 ottobre del 1975, Kate si appassiona alla recitazione sin da piccolissima e da ragazza ha già un talento fuori dal comune. La prima parte in un film arriva nel 1994 e l’anno dopo viene richiesta già per tre pellicole. Il suo talento non tarda a manifestarsi e proprio nel 1995 riceve la prima candidatura all’Oscar per il ruolo in Ragione e Sentimento. Negli anni successivi, oltre al già citato Titanic, prenderà parte a numerosi film che ottengono acclamazione di critica e pubblico: Iris, Se mi lasci ti cancello, Revolutionary Road (di nuovo in coppia con Leonardo Di Caprio), Little Children, Neverland, The Reader, The Dressmaker.

Leggi anche ->Kate Winslet racconta i suoi pentimenti: “Lavorare con loro è stato uno sbaglio”

La bravissima Kate detiene anche alcuni record, tra i quali spicca quello di attrice ad aver ricevuto il maggior numero di candidature agli Oscar (6) e ai Golden Globe (10). E’ una delle poche interpreti femminili ad aver vinto due statuette in una sola edizione dei Golden Globe. Oltre ai Golden Globe, Kate ha vinto il Premio Cesar, diverse statuette ai Bafta Awards (gli Oscar britannici), tre Screen Actors Guild Award ed un Critics Choice Award. Per i risultati raggiunti nel suo lavoro ha anche ottenuto l’onorificenza Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Leggi anche ->Dramma Leonardo Di Caprio, ha rischiato di morire: salvato per miracolo

Per quanto riguarda la sua vita privata, da giovanissima è stata legata al collega Stephen Trende, morto giovanissimo nel 1997 per un tumore alle ossa. Nel 1998 si è sposata con Jim Threapleton, dal quale ha la prima figlia Mia Honey. I due divorziano nel 2001. Nel 2003 Kate convola a seconde nozze con il regista Sam Mendes, relazione che porta alla nascita del secondogenito Joe Alfie. I due divorziano consensualmente nel 2010. Nel 2012 l’attrice si sposa per la terza volta con Edward Abel Smith, uomo con il quale sta tutt’ora. La coppia ha avuto un bambino nel 2013, il piccolo Bear.