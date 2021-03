Raz Degan fidanzata, chi è lei e come l’ha presa Paola Barale

Gossip Raz Degan fidanzata, lui tempo fa ha svelato come si chiama. Cosa sappiamo sul conto di tutti e due e di Paola Barale, la storica ex.

Raz Degan, il suo nome è famosissimo in Italia sia per la lunga love story intrattenuta con Paola Barale che per la nota pubblicità di metà anni ’90 che lo vedeva protagonista. Lui e la 53enne originaria di Fossano, in provincia di Cuneo, sono stati fidanzati per 13 anni. Di un anno più giovane, l’ex modello ed attore israeliano, che si è cimentato anche nelle vesti di regista aveva fatto parlare di sé qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’.

In tanti si chiedono se con la Barale Raz Degan sia rimasto in buoni rapporti. La verità è che loro due non si sentono più, come svelato da lei a ‘Ogni Mattina’, su Tv8. La conduttrice Adriana Volpe ed i telespettatori del programma del mattino hanno appreso di questo totale tagliare i ponti. Una scelta che avrebbe preso Raz e che ha fatto molto soffrire Paola. La quale non ha mai nascosto di avere sperato in un matrimonio ed in figli che non sono però mai nati. Una curiosità che forse non è nota a tutti è che Raz Degan vive in Italia, e per la precisione in Puglia, in un trullo.

Raz Degan, chi è la sua nuova fidanzata con la quale è felicissimo

E non è da solo: con lui c’ Stuart, una bella ragazza che sembra lo abbia conosciuto a Roma. Ospite a ‘Verissimo’ a novembre del 2019, lui non si era nascosto ed aveva confermato il tutto, senza però fornire ulteriori dettagli.

Pare che la coppia sia molto felice e che questa frequentazione stia andando avanti da circa due anni. L’apice della loro relazione ha visto la coppia vivere una bellissima vacanza a Santorini. E c’è davvero tutto per andare avanti insieme per tutta la vita.