Barbara D’Urso, confessione shock: “Sono stata con Raz Degan”

Barbara D’Urso ha confessato a ‘Live non è la D’Urso’ di essere stata a letto insieme al suo ospite Raz Degan, suscitando gli applausi dei presenti.

Nella puntata di ieri sera di ‘Live non è la D’Urso‘ tra gli ospiti di spicco c’era anche Raz Degan. Il modello è stato sottoposto alla prova delle sfere e si è dovuto difendere dalle accuse degli opinionisti. La sua presenza non è casuale, visto che la settimana prima c’era stata la sua ex storica Paola Barale. Proprio lei aveva attirato l’attenzione su Degan dicendo di non voler parlare della loro relazione: “E’ finito nel dimenticatoio”.

Ieri, dunque, non poteva che esserci un riferimento a quella frase ed un tentativo di conoscere il perché Paola avesse parlato in quel modo. La più dura nei suoi confronti è stata Alba Parietti, la quale lo ha definito un narcisista solo interessato a sé stesso e lo ha accusato di aver sfruttato la notorietà di Paola Barale per vincere l’Isola dei Famosi.

Barbara D’Urso rivela: “Sono stata a letto con Raz Degan”

Infastidito dall’attacco della Parietti, Degan ha risposto colpo su colpo, smentendo le sue affermazioni: “Mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei. Quando sono stato all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Quando siamo stati all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava”.

A quel punto la tensione è palpabile e Barbara D’Urso decide di stemperarla facendo una rivelazione: “Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme“. Tutti in studio si mettono a ridere e successivamente parte un applauso per la conduttrice. Barbara infatti sta scherzando, riferendosi alla volta in cui hanno recitato insieme e per ragioni di copione i loro personaggi hanno avuto una relazione.