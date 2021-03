Scopriamo qualcosa do più su Alessandro Cecioni, marito di Concita De Gregorio: i due condividono la vita e la passione per il giornalismo.

Il detto “gli opposti si attraggono” non sempre è vero: ne sono una prova Concita De Gregorio ed Alessandro Cecioni. I due, sposati da anni (oggi sono anche orgogliosi genitori di tre figli), hanno una passione in comune: entrambi sono giornalisti. In particolare, Alessandro Cecioni ha lavorato per anni nell’ambito di cronaca di nera (lavoro che, poi, lo ispirerà a scrivere un libro sul Mostro di Firenze). In seguito, arriverà a lavorare per il quotidiano La Città di Firenze, sempre come responsabile della cronaca. Successivamente lavorerà per Repubblica Inchieste.

Un matrimonio e tre figli

Per anni Cecioni si è occupato di cronaca nera: appassionato di giornalismo d’inchiesta, nel 2019, il giornalista ha anche pubblicato il libro “Il Mostro di Firenze – ultimo atto” (scritto con il collega Gianluca Monastra). Ad interessare i due autori è stata la moltitudine di piste intraprese per catturare il Mostro di Firenze, ognuna con almeno un punto di debolezza.

In un’intervista a MilanoNera, l’uomo racconta così la sua opinione in merito alle indagini: “Sono teorie con un peso specifico diverso. La pista sarda è stata accantonata troppo presto, quella dei compagni di merende è stata capita troppo tardi. Questo ha pregiudicato le indagini in entrambi i casi e non ha permesso di accusare o scagionare, una volta per tutte, molti dei vari personaggi. La setta esoterica invece è stata inquinata dalle suggestioni. Per quanto riguarda oggi, impossibile prevedere l’esito delle nuove indagini. Molti protagonisti sono scomparsi, altri sono molto anziani. Chi indaga punta sulle perizie scientifiche: gli strumenti di oggi negli anni ’80 non erano neppure immaginabili. Di certo, questa è l’ultima occasione. Non ce ne saranno altre”.

Insieme a Concita De Gregorio, Alessandro Cecioni ha avuto tre figli: Bernardo, Lorenzo e Pietro. Nonostante non si sappia molto su di loro, la De Gregorio li ha menzionati in alcune interviste: “I miei figli, da piccoli, mi hanno tutti chiesto di promettere di non morire prima di loro. Cercavo di rassicurarli sulla mia presenza: qui e ora. Credo che sia quello il vero bisogno. In realtà i bambini hanno una visione molto lucida e concreta della morte. Perché, come i vecchi, sono molto vicini all’esperienza del non esserci. Per questo negare la morte con loro è stupido. Ha presente i genitori che dicono che ‘il nonno è partito’ o che ‘il gatto è scappato‘? Mio figlio davanti a mio padre morto ha detto a un amico: ‘Questo non è mio nonno, questo è soltanto il suo corpo’. A 5 anni sapeva già tutto”.