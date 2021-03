Non sempre le nuove compagne dei padri vengono accettate dai figli: eppure il rapporto tra Antonella Clerici e Graziella è unico.

“Quando mia mamma venne a mancare, nel 1995, mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre due anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia, eravamo preoccupati per la sua salute mentale” così Antonella Clerici ricorda la scomparsa della madre, Franca. In quel periodo sembrava che il padre non riuscisse a superare il lutto: è così che le zie materne di Antonella hanno pensato di intervenire. “Una di loro un giorno gli presentò questa signora, anche lei vedova ma senza figli. E poco a poco, mio papà ritrovò la serenità grazie a lei”.

Una donna entusiasta della vita

Da “Cenerentola” a “Biancaneve”, pare che le matrigne debbano sempre essere creature sgradevoli e malvagie, sempre pronte a torturare le figliastre. Eppure, la realtà è molto diversa dalle fiabe: spesso nascono rapporti speciali tra una bambina e la donna di cui il padre si innamora. Per Antonella Clerici e Graziella è stato proprio così.

“E’ una donna entusiasta della vita, riesce sempre a coglierne il lato positivo. Mi è piaciuta molto da subito perchè non ha voluto prendere il posto di mia madre. Poi, col fatto che non ha mai avuto figli, si è molto affezionata a me e a mia sorella”. Secondo la Clerici, infatti, è stata proprio sua madre a mandarle Graziella, così che il padre non rimanesse solo. “Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!”.

Contemporaneamente, però, Antonella Clerici ci tiene che il ricordo della madre resti impresso anche alla figlia. “Ho insegnato alla mia bambina a distinguere il presente dai ricordi. Lei sa che esiste anche nonna Franca perchè tengo tutte le sue fotografie in casa e in camerino. Sono convinta che lei, il cui sogno era quello di diventare nonna, sarebbe felice di vedere che un’altra signora, così buona e sincera, si prende cura di papà e di tutti noi. Sono sicura”.