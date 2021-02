Antonella Clerici, dolce dedica all’amico scomparso: la FOTO toccante

Da Antonella Clerici giunge un messaggio molto toccante rivolto a chi era molto importante per lei ma che adesso non c’è più.

Antonella Clerici ha un amico speciale che non dimenticherà mai, e che purtroppo non fa più parte della sua vita. Inteso come esistenza fisica, reale. Ora resta solo il ricordo dei tanti momenti vissuti insieme. E destinatario dei suoi pensieri e di un omaggio molto bello che la conduttrice televisiva ha voluto fare è il suo cane Oliver.

Leggi anche –> Fabrizio Corona, l’abbraccio ad Asia Argento da dietro FOTO

L’animale scomparve nel mesi di gennaio del 2018, dopo averle fatto compagnia per ben 15 anni. Ed è normale che la presentatrice Rai provi tanta nostalgia per il suo quattrozampe speciale. Va detto che alcuni utenti avevano criticato la Clerici paragonando il suo lutto al loro, che di recente avevano perso un caro. Ma fare questi confronti non ha senso e ci sta che una persona manifesti tristezza e dolore per la perdita di un animale domestico. Soprattutto dopo averlo avuto accanto per tutto il giorno al suo risveglio per così tanti anni. “Questa mattina mi sono svegliata con questa foto ricordo. Ed è subito nostalgia”. Questo è il pensiero della conduttrice di ‘È sempre Mezzogiorno’, il programma che va in onda a ridosso dell’ora di pranzo su Rai 1 e che ha soppiantato ‘La Prova del Cuoco’.

Leggi anche –> Emma Marrone, la grande paura confessata ai fans: “Aiutatemi” FOTO

Antonella Clerici cane, il suo Oliver non verrà mai dimenticato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Tanti utenti mostrano ora vicinanza e sostegno alla Clerici, che colpisce da sempre per la sensibilità dimostrata su molti temi. I followers su Instagram le rivolgono anche tanti complimenti per il fatto di diventare partecipi di un ricordo così bello.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Morta la cantante delle Supremes Mary Wilson, lutto gravissimo nella musica

Del resto chi ha un cane, un gatto o qualunque altro tipo di animaletto domestico capisce bene il dolore che si prova quando alla fine arriva il momento inevitabile dell’estremo, ultimo addio.