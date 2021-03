Spezia – Benevento Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Benevento è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena un giorno di pausa, torna la Serie A TIM, con ben tre anticipi importanti sotto vari aspetti. La classifica vede la minifuga dell’Inter, che attualmente ha sei punti di vantaggio sulla più immediata delle inseguitrici, ovvero i “cugini” del Milan e ben dieci sul tandem composto da Juventus e Atalanta.

Questo sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre, recupero che avverrà a metà marzo. Il primo dei tre anticipi, nel pomeriggio, vedrà di fronte due squadre che non vengono da periodi particolarmente felici e che rischiano di essere imbrigliate nella zona retrocessione, ovvero le neo promosse Spezia e Benevento.

Precedenti di Spezia – Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggioo allo stadio Picco di La Spezia tra i padroni di casa dello Spezia e gli ospiti campani del Benevento è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I giallorossi campani finora in Serie A non hanno precedenti confortanti contro compagini neopromosse avendo perso 5 dei 6 incontri disputati al momento. Quello di oggi è invece l’ottavo confronto diretto tra Serie A e Serie B tra le due formazioni e la situazione è di un sostanziale equilibrio, con tre vittorie della “matricola” Spezia e quattro del Benevento nei precedenti sette confronti.

Spezia e Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo: