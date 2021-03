Elisabetta Gregoraci torna al suo passato: lascia i fan senza parole

La conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci ha stupito i suoi fan con un annuncio particolare su Instagram, che l’ha portata indietro nel tempo.

Con il “Grande Fratello Vip” appena terminato, tutta l’attenzione mediatica si sta concentrando sul vincitore dell’edizione, l’influencer milanese Tommaso Zorzi. I fan del reality, però, non riescono a smettere di pensare a una delle protagoniste indiscusse dell’edizione: Elisabetta Gregoraci.

Per molti la vera vincitrice della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è Elisabetta Gregoraci, che se non avesse scelto di uscire dalla casa per poter trascorrere le vacanze natalizie con il figlio Nathan Falco, sarebbe quasi certamente potuta salire sul podio. La conduttrice televisiva e showgirl calabrese riesce a conquistare tutti con la sua bellezza ed ironia. Oggi spopola sui social e i suoi fan crescono di giorno in giorno, arrivando a sfiorare i due milioni. La sua ultima foto è ne è un esempio: lingua di fuori, body colorato, scaldamuscoli ed è subito throwback!

Elisabetta Gregoraci, il ritorno agli anni ’80

Elisabetta Gregoraci ha partecipato al video realizzato per la finale del “Grande Fratello Vip” ed è stata fantastica nel suo balletto con i compagni del reality. La showgirl sembra fiera di mostrare il suo fisico, infatti anche dentro la Casa tra le mura di Cinecittà, la calabrese ha continuato con i suoi workout e un’alimentazione sana.

La showgirl ha interagito con i suoi fan dopo la finale del “Grande Fratello Vip“, facendo sapere loro che il reality l’ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza della sua forza, ma anche delle sue fragilità. Ha ringraziato i suoi sostenitori, che l’hanno supportata giorno e notte, accompagnandola nel viaggio all’interno del reality. Elisabetta Gregoraci ha anche condiviso il ricordo per la madre, ad anni dalla sua scomparsa: “Il tempo aiuta a convivere con questo immenso dolore, ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare. Buon compleanno mamma. Oggi è la tua festa e mi manchi tantissimo“, ha fatto sapere su Instagram.