Elisabetta Gregoraci, hackerato il profilo Instagram: cosa è successo

Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo delle Iene, che le hanno hackerato il profilo Instagram. Ecco il retroscena.

Stavolta Le Iene l’hanno combinata davvero grossa. “Io non ce la posso fare, cioè non dormo più la notte” dice Elisabetta Gregoraci avvilita, confusa e arrabbiata, davanti alle loro telecamere (nascoste). Lo scherzo cattivissimo ordito da Nicolò De Devitiis va in onda stasera, martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1. Eccone un piccolo assaggio.

Un’altra disavventura per Elisabetta Gregoraci

“Elisabetta ha una fissa con Instagram”: Marzia, la sorella di Elisabetta, ha detto così a De Devitiis, che non ci ha pensato due volte a organizzare lo scherzo perfetto ai danni dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Il profilo Instagram della fascinosa showgirl calabrese ha subìto un improvviso hackeraggio e nelle sue stories sono apparse diverse critiche ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Facile immaginare lo stupore misto a imbarazzo della diretta interessata.

“Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i paletti. Da oggi parlo io”: Elisabetta Gregoraci sembra volersi togliere diversi sassolini dalla scarpa e sui social esplode una bufera apparentemente ingestibile. Come andrà a finirle? Per scoprirlo, chi può non perda l’appuntamento di stasera su Italia 1.

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci e Alessandro Benetton sono stati paparazzati insieme da Chi. Il settimanale, nell’edizione di domani, mercoledì 24 febbraio, pubblica le immagini di lei a pranzo con l’amico di vecchia data e aggiunge qualche piccante indiscrezione al riguardo. I due si sarebbero incontrati in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. La carne al fuoco, insomma, non manca…