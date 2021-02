Elisabetta Gregoraci, scoperto un nuovo flirt: ecco chi è lui

Dopo le indiscrezioni (smentite) sul “tenero” con Alessandro Benetton, Dagospia lancia lo scoop: Elisabetta Gregoraci ha imbastito una relazione con un uomo d’affari.

Non è Alessandro Benetton, ma un suo collega sempre veneto. Elisabetta Gregoraci, al centro del gossip dopo gli scatti pubblicati da Chi che la ritraevano in tenere effusioni con l’ex marito di Deborah Compagnoni in quel di Cortina, starebbe in realtà frequentando un altro (per ora misterioso) imprenditore. Ad assicurarlo è il sempre informatissimo Dagospia, che ha appena lanciato lo scoop.

L’imprenditore che ha conquistato Elisabetta Gregoraci

Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, il flirt tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore in questione sarebbe sbocciato a Cortina, proprio mentre tutti erano concentrati sulle foto della showgirl con Benetton, che sarebbe solo un suo caro amico. L’ex signora Briatore sarebbe stata ospite a casa del misterioso personaggio assieme a un altro suo pretendente, un procuratore sportivo di Parma. “Chi avrà la meglio? Ah, saperlo…”, chiosa Dagospia.

Una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci è e si dichiara single ormai da tempo. Di recente si era sussurrato di un ritorno di fiamma con non uno, ma ben due suoi ex: Francesco Bettuzzi poi a Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco. Entrambe le voci, però, si sono rivelate infondate. Briatore, tra l’altro, pare aver perso la testa per Valentina Kolesnikova, biondissima, formosa e giovanissima miss Russia Earth 2018: così almeno risulta a Diva e Donna.

Intanto Elisabetta Gregoraci ha lanciato una capsule collection di t-shirt Primavera 2021 (con messaggio) che profuma già di sold out. Sulle magliette campeggiano due delle sue frasi iconiche pronunciate all’interno della Casa del GF Vip ricamate: l’indimenticabile “Ma cosa ne sssai!“, che ha ripetuto più volte durante una lite con Antonella Elia, e “Latte e biscotti”. Una splendida notizia per i suoi tantissimi fan.