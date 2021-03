Classifica Sanremo dopo la quarta serata: risultato sorprendente

Ancora una serata emozionante con la classifica di Sanremo 2021, che ha riservato sorprese: ecco la classifica dopo venerdì sera

La quarta serata di Sanremo 2021 ha riservato ancora una volta sorprese. Tanti gli ospiti interessanti con un super Ibrahimovic sempre protagonista. Tutti i big si sono esibiti fino a notte inoltrata con la classifica che ha dato l’esito sorprendente. Al primo posto troviamo Ermal Meta; subito dopo ci sono Willie Peyote con ‘Mai dire mai’ e Arisa con ‘Potevi fare di più’ a completare il podio. Francesca Michielin & Fedez si trovano soltanto al 17esimo posto in classifica con ‘Chiamami per nome’. Questa sera, 6 marzo 2021, andrà in onda la finalissima di Sanremo con la proclamazione del vincitore della nuova edizione ricca di sorprese a causa dell’emergenza Coronavirus. Una kermesse musicale difficile da programmare e preparare, ma alla fine il peggio è passato in attesa della finale.

Classifica Sanremo. la classifica della quarta serata

1 – Ermal Meta (Un milione di cose da dirti);

2 – Willie Peyote (Mai dire mai);

3 – Arisa (Potevi fare di più);

4 – Annalisa (Dieci);

5 – Maneskin (Zitti e buoni);

6 – Irama (La genesi del tuo colore);

7 – La rappresentante di lista (Amare);

8 – Colapesce Dimartino (Musica leggerissima);

9 – Malika Ayane (Ti piaci così);

10 – Noemi (Glicine);

11 – Lo stato sociale (Combat Pop);

12 – Orietta Berti (Quando ti sei innamorato);

13 – Extraliscio (Bianca luce nera);

14 – Max Gazzè (Il farmacista);

15 – Fulminacci (Santa Marinella);

16 – Gaia (Cuore Amaro);

17 – Francesca Michielin & Fedez (Chiamami per nome);

18 – Madame (Voce);

19 – Fasma (Parlami);

20 – Ghemon (Momento Perfetto);

21 – Francesco Renga (Quando trovo te);

22 – Coma_Cose (Fiamme negli occhi);

23 – Gio Evan (Arnica);

24 – Bugo (E invece sì);

25 – Random (Torno da te);

26 – Aiello (Ora)