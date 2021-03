Sanremo 2021, Achille Lauro bacia Boss Doms per la seconda volta

Achille Lauro ha baciato il collega Boss Doms in diretta, di nuovo: era già successo l’anno scorso, sempre sul palco dell’Ariston.

Anche quest’anno Achille Lauro non ha perso occasione di dimostrare al pubblico italiano di essere un artista davvero speciale, e per la seconda volta ha sfruttato il palco del teatro Ariston per baciare con orgoglio il suo collega e chitarrista Boss Doms. Quest’anno i due uomini si sono baciati davanti a tutti per due volte, scatenando l’ammirazione e l’affetto del pubblico a casa.

Achille Lauro e il bacio a Boss Doms, è la seconda volta

Era già successo l’anno scorso, sempre sul palco dell’Ariston, e il pubblico ne ha parlato per settimane. Il modo in cui Achille Lauro sfrutta il Festival per dimostrare la sua natura artistica è incredibile, e anche su Twitter i fans del cantante sembrano apprezzare. Questa sera è entrato in scena indossando un vistoso abito da sposa, portando sottobraccio una grossa bandiera italiana.

Che esibizione fantastica.

Le adoro tutte, una più bella dell’altra.@AchilleIDOL il mio cuore è tuo💗#Sanremo2021 — LaSandra (@Mariquita_la1a) March 5, 2021

DIO BENEDICA ACHILLE LAURO E BOSS DOMS#Sanremo2021pic.twitter.com/Q9eDLZp4db — suz (@uber_bingo) March 5, 2021

Sembra proprio che il ragazzo si sia conquistato un posto eterno nel cuore della maggior parte del pubblico italiano, che anche se lontano dal teatro trova sempre il modo di sostenerlo nel suo percorso e a Sanremo. Purtroppo quest’anno il cantante non è in gara, ma nonostante questo non ha rinunciato a organizzare esibizioni davvero spettacolari e che stanno già entrando nella storia della musica italiana.