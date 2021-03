Stasera in tv Shining, il film capolavoro di Kubrick: trama, curiosità, cast

Questa sera in onda su Italia 1 uno dei capolavori della storia del cinema e di Stanley Kubrick, “Shining”. Ecco la trama e il cast.

Tra i più importanti e influenti capolavori della storia del cinema internazionale e tra le pellicole più amate e riuscite di Stanley Kubrick, considerabile uno dei registi più talentuosi di sempre, se non il più. “Shining” occupa indubbiamente un posto d’onore nell’olimpo del cinema horror con scene iconiche e momenti che lo hanno reso un cult istantaneo. Nonostante i malumori di Stephen King, autore del romanzo omonimo da cui è tratta la pellicola Kubrick, “Shining” rimane un capolavoro assolutamente imperdibile. Potete recuperarlo questa sera su Italia 1, a fare compagnia al Festival di Sanremo nel palinsesto.

Shining, trama, cast e curiosità sul film di Kubrick

Jack Torrance (interpretato da un magistrale Jack Nicholson) è uno scrittore a cui viene offerto un lavoro come custode dell’Overlook Hotel, un albergo isolato costruito su un vecchio cimitero indiano, in cui potersi ritirare con moglie e figli e concentrarsi sulla scrittura. Le cose non vanno proprio come previsto. La prima ad accorgersi che qualcosa non torna è Wendy (Shelley Duvall), la moglie di Jack, che vede suo marito lentamente scivolare nella follia. La situazione precipita quando l’Hotel rimane completamente isolato da qualsiasi comunicazione esterna a causa di una violenta tormenta di neve.

Leggi anche–> Sanremo, Ibra arriva in moto: “Sembrava un film, non ho paura di rischiare”

Il film è considerato tra i più spaventosi horror di sempre, non tanto per l’indubbia cruenza di alcune scene, ma per il clima di sottile tensione costante che Kubrick ha saputo mentenere dall’inizio alla fine del film, che getta lo spettatore in una dimensione di incubo e ansia, mentre assiste all’inesorabile caduta di Jack nella follia omicida.

Leggi anche–> Sanremo, parla Carlo Conti e Amadeus si sfoga

Kubrick, grande perfezionista, ha realizzato centinaia di ciak per arrivare al risultato ottimale, facendo diventare pazzo (questa volta per davvero) il povero Jack Nicholson e anche Shelley Duvall, che è rimasta molto turbata da quel ruolo. L’appuntamento con “Shining” è davvero imperdibile e sarà questa sera in prima serata su Italia 1.