Finale Masterchef, la vittoria a sorpresa: i giudici impazziscono

Una vittoria a sorpresa per l’edizione di Masterchef con i giudici che ha dovuto prendere una scelta difficile: i festeggiamenti

Una sfida entusiasmante fino alla fine per Masterchef 10. Una scelta difficile per i tre giudizi, che hanno cambiato spesso idea ad ogni portata: tra Irene, Antonio e Aquila, l’ha spuntata quest’ultimo che ha vinto l’edizione. Per quanto riguarda l’antipasto è stato preferito Aquila, mentre per la seconda portata Irene. Inizialmente la puntata è iniziata con un video registrato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dedicato ai tre finalisti. Irene è volata subito in finale, mentre Aquila, Antonio e Monir hanno dovuto conquistare gli altri posti in finalissima con l’ospite d’eccezione, lo chef Mauro Colagreco. In aggiunta, è stato eliminato Monir, che nonostante l’addio anticipato ha conquistato il pubblico grazie al discorso dell’integrazione.

Finale Masterchef, il discorso di Aquila

Infine, Irene, Aquila e Antonio hanno presentato i loro menù della finalissima di Masterchef 10. Tutti gli ex concorrenti hanno assistito all’ultimo prova nella balconata con Barbieri che ha letto il nome del vincitore Aquila, che ha dedicato la vittoria a sua figlia: “La vita mi sta ripagando. Ne è valsa la pena star lontano da casa tanto tempo. Rivedrò mia figlia, la prenderò in braccio e dirò che il babbo è stato via perché ha vinto. Una soddisfazione grandissima, è la finestra sul mio futuro questa”. Una soddisfazione generale che ha suscitato numerosi commenti con i giudici che sono stati contenti per l’evolversi dell’edizione di Masterchef.