Fiorello, l’esibizione choc con Achille Lauro: la reazione incredula

Fiorello duetta con Achille Lauro nella quarta serata del Festival di Sanremo e lascia tutti quanti completamente sotto choc

Anche in questa quarta serata del Festival di Sanremo, Achille Lauro cerca di sconvolgere il pubblico da casa, cercando di sovvertire la Rai e le strenue regole che sono aleggiate intorno al Festival per tantissimi anni. Questa volta, però, ha voluto al suo fianco nell’impresa il co-conduttore di Sanremo, il comico Fiorello. Se oramai siamo abituati a vedere Achille Lauro con addosso i look più stravaganti e bizzarri, non si può dire la stessa cosa di Fiorello. Infatti, anche il conduttore Amadeus rimane di sasso e, a fine esibizione, commenta: “In trentacinque anni che lo conosco non l’ho mai visto così“.

Fiorello sfoggia un look da urlo

Per questo quarto quadro, non si capisce bene l’intenzione di Achille per l’abito di Fiorello. Forse la volontà era quella di fare riferimenti cristiani tramite la corona di spine? Sicuramente l’espressione del co-conduttore tutto esprimeva tranne la gioia, quindi avrebbe avuto un senso. O forse l’idea propendeva verso un qualcosa maggiormente legato al mondo marino? In qualche modo l’outfit di Fiorello poteva anche ricordare un riccio di mare. A prescindere dall’idea di fondo, sicuramente Achille Lauro e chi ha deciso i costumi hanno complito nel segno perché Twitter è esploso con teorie ed elucubrazioni. I commenti hanno iniziato a piovere a profusione, tra l’ilarità, la curiosità, il dubbio e lo sconcerto.

ma voi vi rendete conto che qua si sta veramente facendo una rivoluzione? stiamo andando contro i canoni della società.

il fatto che achille stia cantando ogni sera e che fiorello abbia cantanto con lui con il rossetto addosso è una cosa GIGANTE #Sanremo2021 pic.twitter.com/qsQWKPHQ0O — YNNA ⎊ justiceforjohnnydepp (@ynnaeativ) March 5, 2021

In quest’edizione del Festival di Sanremo, che è stata definita “dei giovani”, sembra davvero si stia facendo una qualche sorta di rivoluzione. Dai fiori all’affermazione di Fiorello “siamo tutti fluidi”, questo Sanremo sta davvero lasciando il segno.