Megghi Galo, la terribile scoperta: “Ho perso il bimbo che aspettavo”

La bella Megghi Galo rivela di star vivendo un incubo a causa della necessaria interruzione della sua gravidanza. La notizia è tremenda.

Megghi Galo ha svelato quella che è una notizia molto triste che la riguarda. La bella 24enne, in passato un volto molto apprezzato di ‘Uomini e Donne‘ dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice, aveva fatto sapere di essere incinta. Purtroppo però la sua gravidanza ha subito una improvvisa interruzione. Lei portava in grembo il figlio che avrebbe dovuto dare ad Alessandro Piscopo, imprenditore con il quale fa coppia fissa da tempo.

L’uomo le sta dando ancora più amore ed affetto, per dimostrarle sostegno in questo difficile e malinconico momento. La povera Megghi Galo ha fatto la sua confessione a mezzo social, pubblicando una storia su Instagram. Nel video la ragazza non riesce a trattenere le lacrime per quanto di terribile le è accaduto. Significative le parole scelte dalla bella albanese. “Il bambino che tengo dentro di me è troppo forte per poter morire. Ma è troppo debole per riuscire a vivere. Forse è l’ultimo giorno in cui potrò vedere vivo il mio bambino”.

Megghi Galo, l’interruzione della sua gravidanza è un dolore immenso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megghi Galo (@megghiigalo)

La gravidanza della giovane era arrivata al terzo mese. L’ultima visita di controllo condotta ha purtroppo portato lei ed il suo compagno alla scoperta di un raro problema. Si tratta di una condizione non specificata che in media colpisce soltanto un nascituro ogni 10mila.

Essendo stoppata così presto, la gravidanza non ha dato modo a Megghi e ad Alessandro Piscopo di scoprire se il loro figlio sarebbe stato un maschietto oppure una femminuccia. Sono tantissimi i messaggi di affetto e di sostegno arrivati da più parti. Sia da parte di parenti ed amici che da ammiratori e perfetti sconosciuti. tutti però sensibili al dolore che la coppia sta vivendo.