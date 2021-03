Ragazzo muore a 17 anni: era stato colpito da una medusa

Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito al morso di una medusa. Secondo gli esperti la sua morte poteva essere evitata con migliori risorse.

In una spiaggia a Cape York, nella parte occidentale del Queensland, è avvenuta una tragedia. A distanza di ben 15 anni c’è stato un caso di morte per una medusa. Ad essere stato attaccato è stato un giovane, morto una settimana dopo essere stato punto mentre nuotava.

Un ragazzo di 17 anni è morto una settimana dopo essere stato punto da una medusa. Il giovane si è sentito immediatamente male dopo essere stato colpito. Un portavoce del Royal Flying Doctor Service ha riportato che una squadra è volata da Cairn a Cape York per stabilizzare l’adolescente, prima di trasferirlo all’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Townsville. Secondo quanto dichiarato dalla Polizia del Queensland, l’adolescente è morto in ospedale lunedì a causa del veleno rilasciato dalla medusa.

La morte di un giovane di 17 anni, un fallimento per l’intera comunità: “Poteva essere evitata”

La biologa marina ed esperta di meduse, Lisa-ann Gershwhin, ha affermato che la morte dell’adolescente si sarebbe potuta evitare con l’utilizzo di risorse migliori e una maggiore sensibilizzazione sul problema delle meduse. “Ci sono programmi educativi, ci sono reti da pungiglione, ci sono indumenti protettivi. Ci sono tutte queste cose che usiamo nelle aree più popolate del Queensland, a Cairns, Townsville e a Mackay“, ha dichiarato.

La medusa che ha colpito il giovane diciassettenne è la razza più velenosa del pianeta e, proprio per questo, è bene sensibilizzare i bagnanti sui rischi e le misure preventive da adottare. Questo è il primo caso di mortalità per la puntura di una medusa in oltre 15 anni in Australia. “Nelle aree più remote non abbiamo quei programmi d’educazione e penso che abbiamo fallito le nostre comunità e questo povero ragazzo, la sua famiglia e la sua comunità stanno pagando il prezzo del nostro fallimento“, ha dichiarato la biologa marina Lisa-ann Gershwhin.