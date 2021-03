Sassuolo – Napoli Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Napoli è in programma oggi per la Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena 24 ore di stop, si riparte: da ieri sera e fino a giovedì torna la Serie A TIM, con il quinto turno del girone di ritorno. Il campionato vede in testa l’Inter che guida con quattro punti sul Milan e dieci su Juventus e Atalanta, sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre.

Vedremo come andrà a finire il caso della partita prevista oggi pomeriggio tra Lazio e Torino, dove i granata sono stati bloccati dalla locale Asl, mentre ieri sera la Juventus ha battuto nettamente lo Spezia per tre a zero. Il primo match in programma oggi è quello tra Sassuolo e Napoli, due squadre che cercano l’Europa. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Sassuolo – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Precedenti in casa del Sassuolo che vedono nettamente in vantaggio il Napoli: i neroverdi hanno trionfato in casa contro gli azzurri solo in occasione della prima gara da tecnico di Sarri, ad agosto 2015. Su sette precedenti sfide al Mapei Stadium, infatti, sono ben tre le vittorie partenopee, con altrettanti pareggi e una sola appunto la vittoria dei neroverdi del Sassuolo tra le mura amiche.

Sassuolo e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Gattuso stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens