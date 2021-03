Laura Pausini Paolo Carta, chi è il compagno: età, ex moglie, carriera

By

L’amore che unisce la coppia Laura Pausini Paolo Carta dura da molto tempo e ha avuto anche dei risvolti bellissimi. Come si sono conosciuti.

Laura Pausini Paolo Carta, il loro rapporto affonda le radici a diversi anni fa. I due stanno insieme da molto tempo e lui ha ricevuto giustamente un ringraziamento speciale in occasione della vittoria di lei ai Golden Globe. La cantautrice romagnola ha infatti riservato delle parole bellissime per lui e per la loro figlia, nata a febbraio del 2013. Paolo Carta ha incontrato la faentina nel 2005, dopo che lei era uscita da un rapporto tutto sommato breve con Gabriele Parisi, suo secondo manager.

La storia in questione era durata dal 2002 al 2004. Carta, nato il 18 aprile 1964, era il chitarrista di Laura ed è diventato anche il suo produttore artistico. Lui è un musicista di professione e nel suo curriculum può annoverare delle collaborazioni di primo piano con Gianni Morandi, Adriano Celentano. Eros Ramazzotti, Lionel Richie, Whitney Houston e Gloria Gaynor, tra gli altri. Proprio nel 2005 ebbe l’onore di inaugurare il Festival di Sanremo di quell’anno con Paolo Bonolis alla conduzione, suonando con la chitarra una versione strumentale in salsa rock dell’Inno di Mameli. E poco dopo ecco l’incontro che ne ha cambiato la vita. Il duo Laura Pausini Paolo Carta è tale sia nel lavoro che nella vita. Lui era già sposato, con Rebecca Galli, la donna dalla quale ha avuto tre figli. Si tratta di Jader, Jacopo e Joseph, tutti con una J iniziale nel nome.

Laura Pausini Paolo Carta, lui ha tre figli ed un matrimonio alle spalle

I motivi della separazione tra i due non sono noti. Si sa solo che una prima divisione è avvenuta nel 2006, con Paolo già fidanzato con la Pausini. Nel 2012 è poi giunto il divorzio. Quando la faentina incontrò Carta, i figli di lui avevano rispettivamente 12, 11 e 3 anni. Questa è una cosa che ha pesato per diverso tempo nella cantante, restia a frequentare un uomo che era già stato sposato e con prole tra l’altro. Lei si è sempre comportata con grande discrezione, lasciando a Rebecca Galli il suo ruolo predominante di madre con i tre ragazzi. Da quanto si sa, la coppia non ha mai vissuto alcun basso. I momenti di felicità sono all’ordine del giorno con diversi scatti postati sui social. E loro, l’8 febbraio 2013, sono anche diventati genitori di Paola. Ora formano una famigliola serena.

Le gravi ed infondate accuse di Alda D’Eusanio

Hanno tenuto banco, sul finale del Grande Fratello Vip 5, le dichiarazioni controverse rilasciate sul conto della cantautrice e del suo compagno da parte di Alda D’Eusanio. La giornalista abruzzese aveva lanciato accuse molto gravi, senza poter presentare alcuna prova concreta a conferma di ciò. A suo dire Paolo Carta avrebbe assunto comportamenti violenti con la Pausini. Che per tutta risposta aveva replicato con un post su Instagram nella quale si mostrava innamoratissimo di lui. E con accanto a loro la piccola Paola. Ne ha fatto seguito una querela, mentre la D’Eusanio ha subito una squalifica dal reality, scusandosi con i due.