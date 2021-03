Marcella Bella, la triste verità su Gianni Bella: “L’ictus gli ha tolto la parola”

Marcella Bella ha deciso di parlare per la prima volta della malattia di Gianni: il fratello è stato colpito da un ictus nel 2010.

“Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia”: queste le prima parole di Marcella Bella sulle condizioni di salute di Gianni. Il compositore e cantautore (nonché fratello maggiore della donna) nel 2010 è stato colpito da un terribile ictus che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene.

La musica nonostante tutto

“Gianni non ha mai smesso di amare la musica, e pur con tutti i suoi limiti, ha sempre cercato aiuto per poter scrivere nuovi brani, io gli sono sempre vicina e in questo periodo l’ho pregato di scrivere una canzone per me e ci siamo riusciti, anche se per lui è stato un grande sforzo” racconta la cantante. Nonostante la salute, infatti, lei ed il fratello Gianni hanno collaborato ad un brano che Macella intendeva portare sul palco del Festival di Sanremo.

“Quando lo chiamo, io parlo come un fiume e lui dice sì, sì, no, no. Poi comincia a farfugliare e allora mi faccio passare sua moglie che è una interprete bravissima. Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone: l’ho chiesto come regalo per i miei cinquant’anni di carriera e lui con mio fratello Rosario è riuscito a suggerirci le note di un brano che reputo davvero emozionante…”. Nonostante l’entusiasmo, però, la famiglia Bella ha ricevuto una pessima notizia: Marcella non ha superato le selezioni del Festival.

“L’esclusione è stata davvero un dolore: non per me, ma per mio fratello Gianni. Avrei voluto partecipare con la nuova canzone che abbiamo scritto tutti insieme noi quattro fratelli: io, lui, Antonio e Rosario. Si intitola ‘Un amore speciale’. Amadeus l’aveva sentita e mi aveva detto che era una canzone importante. Evidentemente non abbastanza” così si è sfogata Marcella Bella in un’intervista.