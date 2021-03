Laura Pausini, chi è la cantautrice amata nel mondo: carriera, ex e figli

Laura Pausini carriera, successi e tante altre curiosità. Il nome della romagnola è conosciutissimo in tutto il globo, tutto nacque a Sanremo.

Laura Pausini è la guest star della seconda serata di Sanremo 2021 ed in generale di tutto il Festival. La cantautrice nata a Solarolo, frazione di Faenza, in provincia di Ravenna, il 16 maggio 1974 è reduce dalla vittoria ai Golden Globe con il brano ‘Io si (See)’ che le è valso il premio come miglior canzone originale per il film ‘La vita davanti a sé’ con regia di Edoardo Ponti, film di Sophia Loren.

Si tratta dell’ultimo grande successo per la romagnola, in una carriera fulgida e che proseguirà ancora tra mille luci per tanti anni. Proprio a Sanremo la carriera di Laura Pausini è cominciata, grazie al celebre brano ‘La Solitudine’, che la fece vincere nella sezione Novità. E l’anno successivo lei si impose in assoluto con ‘Strani Amori’. Nel corso del tempo il suo nome è diventato celebre non solo in Italia ma anche all’estero, in particolar modo in Sud America ma anche in Canada e Stati Uniti. In Europa risulta molto amata particolarmente in Spagna. E quante collaborazioni ha avuto lei, che ha avuto la fortuna di cantare o collaborare con dei mostri sacri come Madonna, Michael Jackson, Julio Iglesias, Pavarotti, Ennio Morricone, Ray Charles, Gloria Estefan e tanti altri. Lei tiene esposti a casa anche un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.

Laura Pausini, la carriera ed i grandi successi

Sin dall’adolescenza lei aveva affiancato il papà al piano bar. Poi arriva la doppia vetrina di Sanremo 3 nel 1995 ecco un’altra grande soddisfazione, con un World Music Award ottenuto per avere venduto il più alto numero di dischi in tutto il mondo nel corso di quell’anno. Sono milioni i fans che lei può annoverare e che assiepano i suoi concerti tenuti in tutto il mondo. L’album ‘La mia risposta’ pubblicato nel 1998 esce in ben 50 Paesi in tutto il mondo, mentre un’altra tappa importante è ‘From the inside’. È questo il suo primo disco in lingua completamente inglese e destinata al mercato statunitense. In ‘Resta in ascolto’ del 2004 canta invece con Vasco Rossi e Biagio Antonacci. A solit 34 anni lei è una delle cantanti italiane più conosciute di sempre. Allora annoverava ben 40 milioni di dischi venduti ed addirittura 160 dischi di platino.

Chi è il suo compagno a cui ha dato una figlia e chi sono i suoi ex noti

Lei è molto attiva anche nella beneficenza. In tanti la ricordano come una delle star italiane più attive dopo il disastroso terremoto in Abruzzo del 2009. Fidanzata da anni con Paola Carta, nel 2013 partorisce la loro figlia, chiamata Paola. In precedenza aveva avuto una relazione importante con Alfredo Cerruti Jr., suo primo agente e produttore, dal 1993 al 2001. Poi con Gabriele Parisi, suo nuovo manager. Il fidanzamento dura solo due anni, dal 2002 al 2004. Poi nel 2005 incontra Carta, con il quale l’amore sembra proprio essere per sempre. Lui è il suo chitarrista e produttore artistico. In quanto a lavori in studio, lei ne ha realizzati 13 in studio e tre unplugged, con anche due raccolte. Molto fervida è anche la sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi.