Francesco Renga torna ancora una volta sul palcoscenico dell’Ariston in questa 71° edizione del Festival di Sanremo

Francesco Renga (Udine, 1968) torna per l’undicesima volta a calcare le luci della ribalta del palcoscenico del teatro Ariston, in cui si svolge la 71° edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Dopo due anni lontano dalla cittadina ligure, il cantautore decide di tornare con una canzone intitolata Quando trovo te. Ma di chi parlerà questo brano? Forse si riferisce alla fidanzata Diana Poloni, ma chi è la donna che ha preso il posto dell’attrice Ambra Angiolini? Dalla precedente compagna, durante la loro relazione durata undici anni, Francesco Renga ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo.

Francesco Renga e Diana Poloni – che storia

Non si sa molto di Diana Poloni, attuale compagna di Francesco Renga, che anche non ama sbandierare la sua vita privata. Tutto ciò che sappiamo è Diana è di Brescia e dovrebbe avere circa la stessa età di Renga. Al contrario del compagno, la Poloni non lavora nel mondo artistico, ma è impiegata nel settore delle risorse umane per un’azienda di distributori automatici. Inoltre, dovrebbe essere anche una chef e proprietaria di qualche locale nella sua cittadina natale. Francesco Renga ha conosciuto Diana subito dopo aver chiuso il matrimonio con l’attrice Ambra Angolini nel 2015. I due sono diventati inseparabili e sembrano vivere una favola da circa 4 anni. Nonostante ciò, Francesco Renga è uscito allo scoperto solo di recente, postando una foto sul suo profilo Instagram insieme a Diana. Appare una bella donna sulla quarantina, con biondi capelli ricci che le incorniciano il viso e le danno un’aria sbarazzina. Sara stato questo a far capitolare il cantautore? In ogni caso, sappiamo che è una donna forse, sempre con il sorriso pronto a spuntare agli angoli della bocca.

