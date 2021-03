Il farmacista di Max Gazzè: testo, video e significato della canzone di Sanremo 2021

Max Gazzè è in gara al Festival di Sanremo per la sesta volta nella sua carriera con il brano Il farmacista.

Questa sera inizia la 71esima edizione del “Festival di Sanremo” e Max Gazzè si presenterà per la sesta volta all’Ariston in 22 anni. Nel 1999 l’artista si era presentato tra le Nuove Poste con “Una musica si può fare“.

L’anno dopo Max Gazzè si è presentato a “Sanremo” con “Il timido ubriaco“, otto anni più tardi con “Il solito sesso” e cinque anni dopo con i brani “Sotto casa” e “I tuoi maledettissimi impegni“. L’ultima apparizione del cantante è stata nel 2018, aggiudicandosi il settimo posto con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno“. Quest’anno sarà in gara con “Il farmacista“, insieme alla Trifluoperazina Monstery Band.

Il Farmacista di Max Gazzè: il testo del brano

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va

Dimetisterone

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al natural

Amore

Mio

Vedrai che male

Non ti fa

Te le ho create io

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione

Amore

Mio,

Ti dirò come

Si starà

Senza

Il pesante

Tuo brusio

Da conferenza

Che mi rompe

L’anima!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Noci,

Zafferano,

Lavanda e passiflora

Poi ci

Mettiamo

Anche del guaranà:

Travasare piano

L’essenza su verdura

Contro lo shopping

È una favola!

E per i troppi

Tuoi salti

D’umore,

Fiore

Di Bach

E aggiungo

Vitamina E

Ma addizionando

Del trifoglio rosso

Posso

Cancellarti

Anche lo stress!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per la pettegola

Che origlia

Vanità,

Coda di paglia

O qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Ma adesso

Aspetta

Cara, c’è

Un problema:

Questa camicia m’incatena

Un po’

Me l’hanno stretta

A forza sulla schiena

Non chiedermi perché,

Io che ne so!

(Si può fare!)

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

“Il Farmacista” è un dialogo tra se stesso e la maschera della donna amata, in cui Gazzè impersona una farmacista con una passione per la lingua italiana e gli incastri linguistici. In un periodo di grande confusione, il brano vede l’uomo come portatore di verità e di soluzioni per tutti i mali che affliggono la donna.