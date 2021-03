Voce di Madame: testo, video, significato della canzone di Sanremo 2021

La rapper Madame salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021 con il suo nuovo brano “Voce”: ecco il testo ed il significato.

Francesca Calearo (nome della cantante conosciuta al pubblico come Madame) è una rapper italiana nata il 16 gennaio 2002 a Creazzo, in Veneto. La giovane è diventata famosa nel 2018, dopo aver pubblicato online il suo brano “Sciccherie”.

Madame ha un modo molto particolare di scrivere i propri testi: usa rime, figure retoriche ed una metrica diversa rispetto al solito rap. In un’intervista la cantante ha affermato che ad influenzarla di più sono i generi tra ed il neomelodico siciliano.

Tu sei la mia voce

Ecco il testo di “Voce”:

Mi ricordo di te

Ricordo i mille giri sulle giostre su di te

Ho fatto un’altra canzone

Mi ricorda chi sono

Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore

Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò

L’ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l’unica cosa più viva di me

Voglio che viva a cent’anni da me

Fumo per sbarazzarmi di lei

Ma torna da me

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Non so se

Ti ricordi di me

Quanto bello abbracciarti

Che mi mancavi tanto

Sarà bello abbracciarti

Dirti mi sei mancata

In un bosco di me

C’è un rumore incessante

E lo faccio da parte

Tu sei la mia voce

Mi ricordo di te

Mi vedevano ridere sola

Ma eri te

Ho baciato un foglio bianco

E la forma delle mie labbra

Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai e se

Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò

L’ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l’unica cosa più viva di me

Voglio che viva a cent’anni da me

Perché in giro mi chiedon di me

E mi chiedo di te anch’io

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Non so se

Ti ricordi di me

Quanto bello abbracciarti

Per sentirti un po’ a casa

Sarà bello abbracciarti

Dirti mi sei mancata

In un bosco di me

C’è un rumore incessante

E lo faccio da parte

Tu sei la mia voce

Baby ne ho fatte

Baby ne ho fatta di strada

Baby ti ho cercato in ogni dove

Nelle corde di gente che non conosco

Ma infondo bastava guardarsi dentro più che attorno

Sei sempre stata in me e non me ne rendevo conto

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Al momento “Voce” di Madame non ha ancora un video su Youtube: sul canale della giovane però si può trovare “Clito”, il suo ultimo pezzo.