Grande Fratello, il messaggio finale della Gregoraci: Pretelli sparisce

The end per il Grande Fratello Vip, ed Elisabetta Gregoraci non manca di mostrare il suo apprezzamento per tutto quanto vissuto nella casa.

Elisabetta Gregoraci si accomiata dal Grande Fratello in maniera definitiva. E lo fa con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Questa edizione ha visto la bella calabrese partecipare per quasi tre mesi, prima di uscire all’inizio del mese di dicembre. Per lei è stata una esperienza importante, che l’ha portata a vivere alcune dinamiche umane tali da porla spesso al centro dell’attenzione. Questo è il pensiero di Elisabetta Gregoraci su tutto quanto vissuto.

“Dopo più di 160 giorni, ieri sera si sono spente le luci della casa del Grande Fratello.

È stata un’emozione unica che mi accompagnerà sempre e mi porterò indelebile nel cuore. Mi sono scoperta una donna forte e a tratti fragile, ma sicuramente più consapevole.

Il mio abbraccio va ad Alfonso Signorini e a tutti i miei compagni di viaggio con cui ho condiviso questa avventura pazzesca, a tutte le persone che hanno lavorato H24 dietro le quinte di questo bellissimo mondo e a voi…voi che non avete dormito con me, voi che mi avete supportato notte e giorno, che mi avete sempre sostenuto e accompagnato in questo viaggio bellissimo dimostrandomi tutto il vostro affetto da quel lontano 18 Settembre.

Semplicemente GRAZIE! Vi bacio, la vostra Eli”.

Grande Fratello, cosa ricorderemo di questa edizione Vip: la telenovela Elisabetta Gregoraci Pretelli

Con Pierpaolo Pretelli era nato qualcosa di importante, almeno all’inizio. Sono ben note le vicissitudini sentimentali e passionali che li hanno coinvolti. All’inizio c’erano tutti i crismi per assistere al sorgere di una bella storia d’amore. Ma di colpo Elisabetta Gregoraci si è mostrata riottosa, riluttante, fino a giungere ad una rottura definitiva. Pretelli a sua volta ha cambiato atteggiamento e ha finito con il dimenticarla presto, una volta che lei non era più presente nella casa.

Ora le attenzioni del giovane sono tutte per Giulia Salemi, con la quale c’è un evidente affiatamento. Per quanto riguarda la Gregoraci, appena uscita dal GF Vip lei si è concessa qualche viaggio. E si è fatta spesso vedere in compagnia del suo ex marito, Flavio Briatore. Alimentando più di un sospetto su presunti ritorno di fiamma, contratto post-matrimonio ed altro gossip del genere. Sia lei che Briatore hanno sempre smentito tutto. Quel che è certo è che lei appare felice, proprio come Pretelli con la Salemi.