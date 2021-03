Uomini e Donne, anticipazioni 1 marzo: rissa sfiorata e forti tensioni

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 1 marzo 2021, di Uomini e Donne, due cavalieri saranno protagonisti di un’accesa discussione che appesantirà gli animi in studio.

La puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, lunedì 1 marzo 2021, di “Uomini e Donne” vedrà come protagonisti sia cavalieri e dame che tronisti e corteggiatori. Dopo le ultime novità sul percorso di Giacomo, il pubblico troverà al centro dello studio Samantha e Massimiliano.

Samantha racconterà al pubblico di aver portato in esterna Ugo e Michael. Quest’ultimo deciderà di auto eliminarsi, in quanto la tronista gli confessa di aver trovato l’esterna abbastanza pesante: per lei il corteggiatore ha parlato di argomenti troppo forti. Con Ugo, invece, l’uscita è andata bene. Massimiliano è uscito nuovamente con Vanessa, che non aveva convinto a sufficienza Gianni Sperti. Come viene rivelato da Maria De Filippi, una parte dell’uscita è stata tagliata in quanto il racconto della corteggiatrice era troppo forte.

LEGGI ANCHE -> Flora Canto fu tronista di Uomini e Donne: l’amore con Francesco Pozzessere

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, arriva la denuncia di Aurora Tropea: reati gravissimi

Uomini e Donne, la rissa evitata per poco

Massimiliano è uscito anche con Sofia e la loro uscita è andata bene. Nella puntata in onda oggi, lunedì 1 marzo, ci saranno però forti momenti di tensione. Scende una signora per Biagio, che decide di iniziare la nuova conoscenza. Federica, poi, svela di voler conoscere Armando. In quel momento scoppia una discussione tra Incarnato, Gianni Sperti e Samantha. Sarà Maria De Filippi a chiedere a quest’ultima cosa ne pensa del cavaliere napoletano. Quando la giovane dà un’opinione negativa, Armando reagisce male, dandole della maleducata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Gianni Sperti si è schierato a favore della tronista, dando il via ad una forte lite. Nello studio si scatena il caos, durante il quale interviene anche Riccardo Guarnieri. I due cavalieri del Trono Over si trovano ancora una volta a scontrarsi, questa volta a causa degli apprezzamenti del pugliese per la nuova arrivata, Federica. Nel corso della discussione, però, Armando fa una battuta che colpisce Riccardo ed esce dallo studio. Spesso viene seguito dal partenopeo dietro le quinte, i due sarebbero arrivati quasi alla rissa se Maria De Filippi non fosse intervenuta, trattenendo Riccardo in studio.