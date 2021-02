Flora Canto fu tronista di Uomini e Donne: l’amore con Francesco Pozzessere

Flora Canto ha partecipando a Uomini e Donne. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla relazione con Francesco Pozzessere.

La Canto ha recentemente annunciato di essere incinta del secondo figlio. La notizia ha rallegrato tutti i fan che si sono congratulati tantissimo.

Prima di diventare mamma di due figli, la Canto ha avuto un passato in televisione. Il suo nome divenne noto nel 2006 dopo una brutta vicenda con un suo ex fidanzato. Da quel momento in poi ha continuato a fare televisione in diversi programmi televisivi.

Flora Canto: un passato da tronista di Uomini e Donne

Nel 2006 la Canto è stata lasciata davanti alle telecamere dall’allora fidanzato Filippo Biscaglia. L’uomo era un concorrente del Grande Fratello e aveva deciso di intraprendere una relazione con Simona Salvemini.

Leggi anche -> Flora Canto ed Enrico Brignano, come si sono conosciuti: il loro amore

Dopo la rottura, la donna aveva partecipato a Uomini e Donne. Il suo percorso da tronista è stato il modo giusto per voltare pagina dopo la rottura. Durante il programma fa la conoscenza di Francesco che sarà la sua scelta alla fine del programma. I due erano una coppia molto amata e insieme fecero anche programmi per il futuro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I due avevano anche deciso di sposarsi, la data era fissata per il 7 maggio 2010. Qualcosa però andò storto. La crisi arrivò in concomitanza con un incidente in cui fu coinvolto Pozzessere. Uno dei principali problemi era la lontananza e il mancato trasferimento di lui a Roma.

Leggi anche -> Enrico Brignano papà: l’annuncio di Flora Canto sui social

L’addio definitivo arriva solo nel 2009. L’eccessiva rilevanza mediata dello storia e altri problemi avevano compromesso il rapporto. Ad oggi, entrambi hanno voltato ampiamente pagina. La Canto è sposata con Enrico Brignano mentre Pozzessere ha sposato Floriana Summa con la quale ha avuto due bambini.