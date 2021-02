Piero Pelù, chi è il fratello maggiore Andrea: sempre vicino a lui. Scopriamo di più su un componente della famiglia del cantante, che ha un ruolo davvero molto importante nella sua vita e nell’ambito della sua professione.





Fiorentino d’origine, classe 1962, Piero Pelù ha dedicato la sua vita al mondo della musica. A partire dal 1980, con il suo gruppo storico dei Litfiba, e poi intraprendendo la carriera da solista, il cantante è da oltre 40 anni sui palcoscenici musicali.

Piero Pelù, chi è suo fratello maggiore Andrea: e perché è sempre vicino a lui, nella vita privata e professionale

Lo storico leader dei Litfiba pubblicò con la sua band 7 dischi musicali, dal 1980 e fino al 1999, quando decise di abbandonare il gruppo per proseguire la sua carriera nel mondo della musica come solista. Dopo la pubblicazione di alcuni album di successo e alcune importanti partecipazioni televisive, come quella al programma The Voice, nel quale rivestì il ruolo di giudice, Pelù tornò con il suo storico gruppo per un tour di grandissimo successo nel 2010 e due nuovi dischi pubblicati nel 2011 e nel 2016.

Per quanto riguarda la vita privata ma anche la carriera professionale dell’artista, un ruolo di grandissima importanza è quello che riveste per lui un componente della sua famiglia. Ovvero il fratello Andrea. Quest’ultimo è due anni più grande di Piero e il cantante toscano ha un rapporto davvero molto speciale con lui. Andrea è infatti il manager dell’artista e per questo è sempre vicino a lui, sia dal punto di vista affettivo, ma anche per quanto riguarda la sua carriera artistica.

Tra i componenti più importanti della sua famiglia, ci sono naturalmente anche le tre figlie, avute da due compagne diverse. La più grande, Greta, classe 1990, che gli ha regalato da poco la gioia di diventare nonno, la seconda, Linda, nata nel 1995 e la terza Zoe, nel 2004.

Nel settembre del 2019 Pelù si è sposato con la pianista Gianna Fratta.