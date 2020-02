Piero Pelù, chi è la figlia 30enne Greta: foto e curiosità

Greta è la primogenita del grande e inimitabile cantautore italiano Piero Pelù. Ecco tutto quel chec’è da sapere sul suo conto.

Piero Pelù ha tre figlie nate da due relazioni precedenti a quella con Gianna Fratta, con cui si è sposato di recente: Greta, classe 1990, e Linda, classe 1995 (e con cui ha festeggiato la laurea qualche tempo fa) sono nate dall’amore della sua prima compagna Rosella, mentre Zoe è nata nel 2004 dall’unione con un’altra ex “fiamma”, Antonella. Conosciamo più da vicino la primogenita.

Leggi anche –> Piero Pelù, chi è: vita, carriera, curiosità sul leader dei Litfiba

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Greta Pelù

Greta Luna Pelù è nata a Firenze il 14 agosto 1990 ed è legatissima al padre, al quale non manca mai di esprimere parole di stima e affetto. Dal 1° giugno 2019 è sposata con Luca, con cui vive a Milano e che l’ha resa mamma di un bellissimo bambino, Rocco, nato nel 2017. La primogenità del cantautore non ha voluto seguire le orme paterne nel mondo della musica e dello spettacolo: lavora infatti per il brand milanesedi abbigliamento Folgosa.

Per il resto, come molti già sanno, Piero Pelù ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Gigante”, che ha profonde implicazioni familiari. La canzone, ha dichiarato l’artista, “è dedicata a mio nipote Rocco, tre anni, figlio di mia figlia Greta. Ma anche ai ragazzi del carcere minorile di Nisida: storie dure, infanzie negate. È scritta in un linguaggio abbastanza basico, con immagini legate al fantasy. Ma il verso ‘il tuo non è un pianto/ è il tuo primo canto’ l’ho scritto con Erri De Luca”. “Mio nipote Rocco dovrà abituarsi a far parte di una famiglia di spostati, è così che ci si tempra”, ha inoltre commentato il rocker toscano durante un’ospitata a Che tempo che fa.

Leggi anche –> Piero Pelù, chi è la moglie Gianna Fratta: età, foto, carriera della direttrice d’orchestra

EDS