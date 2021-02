C’è posta per te, Martina tornerà a casa dopo il litigio con il padre?

A C’è posta per te un padre cerca di ricucire il rapporto con la figlia, andata via di casa dopo che questo ha litigato col suo fidanzato.

La seconda storia raccontata a C’è posta per te è quella di una famiglia devastata dall’incompatibilità tra il padre e la figlia. Tutto è cominciato quando la ragazza, Martina, ha chiesto al padre Danilo di poter passare il San Valentino 2020 con il fidanzato Francesco. Il padre si è seccato e le ha impedito di passare fuori la notte. La ragazza ha reagito ribellandosi all’autorità del padre e decidendo di allontanarsi dalla casa in cui è cresciuta per andare a vivere in quella della madre.

Proprio in casa della madre Martina passerà il lockdown e solo da una telefonata dell’ex moglie scopre che per 10 giorni ha dormito a casa del fidanzato. L’uomo ingoia il rospo ma non dice nulla alla figlia. E’ solo contento che la figlia ha deciso di tornare a casa. Tuttavia questo ritorno dura solo un giorno e il padre perde la testa, cominciando ad insultare il fidanzato. Questo crea una distanza quasi incolmabile che viene acuita quando Martina gli comunica di essere rimasta incinta.

La frattura definitiva

L’uomo cerca di fare capire alla figlia che prima di avere un figlio bisogna avere una stabilità economica. Lo stesso discorso lo fa al fidanzato ed il ragazzo cerca di mediare e di trovare un legame con il suocero. Accetta persino di invitarlo a casa per vedere dove lui e la figlia stanno vivendo o almeno così sembra: quando telefona alla figlia per confermare l’appuntamento, Martina gli dice che non può venire perché Francesco non vuole.

Danilo perde nuovamente la testa, dice alla figlia che il fidanzato è un “pagliaccio” e poi manda delle note vocali astiose al giovane. Gli ribadisce che non è in grado di mantenere la figlia e che non le può garantire un futuro, lo insulta e crea la frattura definitiva con la figlia. La giovane incinta e a breve sposa di Francesco, decide di bloccarlo sul telefono, sui social e non accetta più di vederlo.

C’è posta per te: Martina torna a casa?

Dopo che gli ospiti hanno esposto il loro punto di vista sulla lite, palesando che c’è una differenza di punti di vista sul rapporto, sulla gestione della famiglia e del figlio che verrà. L’uomo cerca di fare capire che la sua reazione è dovuta alla preoccupazione per il futuro della figlia e del nascituro e ammette di aver sbagliato ad offendere il giovane.

A questo punto interviene Maria De Filippi, la quale cerca di fare capire alla ragazza che il padre è venuto a chiedere perdono non solo alla famiglia di Francesco e al ragazzo, ma anche alla figlia. Quindi le spiega che deve decidere se vuole o meno perdonarlo. Dopo un attimo di caos, la conduttrice rimette la pace ed il padre chiede alla figlia di dargli un’altra possibilità. La ragazza è titubante ed il padre disperato comincia a supplicarla, a chiederle di trovare uno spazio nel suo cuore per lui. Martina però è inflessibile e chiude la busta.