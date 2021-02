C’è posta per te, ospiti e anticipazioni del 27 febbraio: cosa accadrà

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te: scopriamo chi saranno gli ospiti e cosa accadrà oggi 27 febbraio.

Questa sera andrà in onda la penultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi, C’è posta per te. Come sapranno bene gli appassionati il fulcro della trasmissione sono le storie delle persone comuni, le quali con coraggio mettono in pubblica piazza le loro problematiche relazionali o familiari, ma anche raccontano storie di vita vissuta intense, amori della giovinezza mai approfonditi, ma ancora vivi dentro di loro.

Ai racconti strappalacrime, alle fratture insanabili per le quali Maria De Filippi si erge a mediatrice cercando un punto di contatto per le persone che hanno commesso un errore e vogliono rimediare, si alternano infatti anche alcune storie allegre, alcune desideri a cui dare seguito con l’aiuto della trasmissione. Poi ovviamente ci sono gli ospiti d’eccezione, i quali si calano in realtà familiari complesse, in storie di vita dolorose e cercano di dare una mano con parole d’incoraggiamento e qualche piccolo dono.

C’è posta per te, ospiti del 27 febbraio 2021

Il primo ospite della serata di oggi è un personaggio televisivo amato da tutti gli italiani: Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset è da anni uno dei volti televisivi più noti ed apprezzati del Paese, il suo modo garbato ed elegante di presentare – quasi vecchia scuola – ma anche la sua ironia mai offensiva o sarcastica e la sua capacità di prendere a cuore le difficoltà delle persone, l’hanno reso non solo un conduttore, ma anche un amico per molti telespettatori. Oggi avrà il compito di calarsi nelle problematiche di una famiglia e di cercare di offrire il proprio contributo per aprire nel loro futuro uno spiraglio di speranza.

Il secondo ospite in studio sarà il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il fantasista della nazionale azzurra è sicuramente uno dei più forti calciatori del nostro movimento e del nostro campionato e rappresenta anche una delle ultime bandiere di uno sport sempre meno romantico e sempre più globalizzato e imprenditoriale. L’attaccamento alla maglia della sua città, infatti, è quasi anacronistico, ma forse è proprio questa sua fedeltà ad averlo reso molto amato anche al di fuori dei confini partenopei.

