Romina Power, Instagram per chiedere aiuto: “Contattatemi” FOTO

News Romina Power Instagram, la cantante si rivolge direttamente ai suoi ammiratori e rivolge loro una richiesta particolare.

Romina Power Instagram, un binomio che da qualche anno ci accompagna. Ed in maniera felice. Perché questo è un modo per la amatissima cantante di essere sempre in contatto con i suoi fans. Ci sono in tantissimi fra noi che seguono con molto interesse ciò che la ex moglie di Al Bano fa. E da anni. La statunitense, ormai da decenni italiana di adozione, ora è in cerca di un aiuto.

E per Romina Power Instagram rappresenta proprio il modo ideale per cercare pareri ed opinioni. Lei pubblica un post particolare, presentandolo come “una domanda per le donne”. Poi rivolge una richiesta a chi abbia vissuto una situazione particolare. “Vorrei sapere il parere di qualche donna sulla settantina che ha messo una protesi al ginocchio. Se positivo, se tutto è andato bene, vorrei sapere dove si è operata e con chi, grazie”. C’è da fare i conti con qualche acciacco, per Romina. Purtroppo è un dazio che bisogna pagare quando non si è più in gioventù. Fermo restando che cose così capitano anche ai ventenni.

Romina Power Instagram, c’è anche un tributo a papà Tyrone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Invece nella mattinata di venerdì 26 febbraio 2021 lei ha dedicato un pensiero a suo padre. Lui era Tyrone Power, celebre attore di Hollywood della prima metà del Novecento. L’uomo era nato in Ohio il 5 maggio 1914 e morì a Madrid, sul set di un film, quando Romina era appena una bambina. Non è la prima volta che Romina pubblica un tributo al suo celebre papà. Ma Instagram l’ha vista spesso mostrare anche degli omaggi e dei sentiti ricordi per sua figlia Ylenia Carrisi.

Come noto, la ragazza scomparve nel nulla nella notte del 31 dicembre 1993, mentre si trovava negli Stati Uniti. La sua famiglia era invece in Italia. Da allora della 24enne primogenita di Al Bano e Romina non si è mai più saputo nulla. E la stessa Romina ha postato più volte degli scatti inediti della figlia, con la speranza in cuor suo di poterla incontrare ancora.