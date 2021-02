Romina Power denuncia il suo “clone”: “Si sta spacciando per me”

Un’arrabbiata Romina Power si sfoga sul suo profilo Instagram: “Una persona si spaccia per me ma non sono io”.

E’ successo anche Romina Power. Come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo prima di lei, l’ex dolce metà di Al Bano è finita nel mirino dei cosiddetti “ladri di identità”, che rubano foto sui social creando account falsi di gente famosa. Sul suo profilo Instagram la cantante ha appena pubblicato un post per segnalare a tutti i suoi followers l’esistenza di un account chiamato proprio Romina Power, ma che non appartiene a lei. Un piccolo incubo che in quest’epoca virtuale nessuno sarebbe felice di vivere.

L’incubo di Romina Power sui social

“Questo profilo si sta spacciando per me! Ma non sono io!! Non so chi sia” scrive Romina Power nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di traduzione in inglese: “This profile is not me. Even though they pretend to be. This is the only Romina Power instagram profile”.

“Seguite il mio secondo profilo” è l’intestazione che si legge sull’account in questione, segnalato dalla “vera” Romina Power proprio per non trarre in inganno i suoi fan. Il profilo falso si chiama esattamente “Romina Francesca Power” e chiunque potrebbe cascarci.

Solo ieri Romina Power aveva condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale una bellissima foto che la ritrae mentre passeggia in riva al mare con il figlio Yari Carrisi. “Aria di sole, aria di mare, aria di Yari” ha chiosato la sempre affettuosa mamma. Come si sarebbe detto un tempo, occhi aperti e diffidate delle imitazioni…