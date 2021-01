Romina Power commossa dal gesto della fan: “Ti mando un abbraccio”

Romina Power non riesce a trattenere la commozione per il gesto d’affetto della fan e pubblica un post di ringraziamento su Instagram.

Sebbene la visibilità e l’attività professionale di Romina Power in questo ultimo periodo abbiano subito un drastico calo rispetto agli anni ’80 e ’90, l’affetto dei fan nei confronti della cantante americana non è mai scemato. Proprio questo legame istituito in decenni di carriera ha fatto sì che si alimentasse senza freni il desiderio di rivederla al fianco dell’ex marito Al Bano Carrisi.

Desiderio che la coppia ha in parte soddisfatto già qualche anno fa. Gli ex coniugi, infatti, hanno deciso di ricostruire il duo canoro che tanto successo ha fatto in passato. Al Bano e Romina sono tornati insieme dal punto di vista professionale e regalato ai milioni di fan la possibilità di vederli sul palco come ai bei tempi. Questo riavvicinamento professionale ha inevitabilmente alimentato le speranze di un ritorno di fiamma sentimentale, che però non è mai avvenuto.

Romina commossa dal gesto della fan: “Ti abbraccio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Le residue speranze dei fan sono state spente la scorsa primavera quando Al Bano ha comunicato che con Loredana Lecciso aveva superato il periodo di crisi e la coppia aveva ritrovato la complicità e l’affetto di un tempo. Romina, che fino a prima del lockdown aveva partecipato con Al Bano a numerosi programmi, si è defilata anche pubblicamente, lasciando che l’ex aprisse una nuova parentesi della carriera al fianco della figlia Jasmine.

Nonostante l’assenza prolungata dai palcoscenici e dalla tv, i fan non l’hanno dimenticata e quotidianamente le mandano dimostrazioni d’affetto. Nell’ultimo post pubblicato da Romina si legge un ringraziamento per una dimostrazione d’affetto ricevuta da una piccola fan: Lavinia. La bimba le ha mandato un disegno che la raffigura mentre passeggia con il suo cagnolino. La cantante, emozionata per quel regalo, le ha risposto: “Grazie, Lavinia cara, ti mando un forte abbraccio”.

