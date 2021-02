Giancarlo Magalli, chi è la ex moglie Carla Crocivera: hanno una figlia

Gossip Giancarlo Magalli ex moglie, lei è Carla Crocivera, madre della primogenita Manuela. Perché il loro amore è giunto al capolinea.

Giancarlo Magalli ex moglie: lei è Carla Crocivera e ha preceduto Valeria Donati nel talamo nuziale del noto conduttore televisivo Rai. Lui ha avuto da entrambe una figlia ciascuna: si tratta di Manuela e di Michela. La prima è nata nel 1972, la seconda nel 1994. Sul conto della Crocivera non sappiamo molto, in quanto la loro relazione affonda le radici nel corso dei decenni.

Questo primo matrimonio tra Giancarlo Magalli e la ex moglie Carla non presenta moti risvolti noti proprio perché risale ad un’epoca nella quale si può dire che il gossip non esisteva. Non sembra che la Crocivera facesse parte del mondo dello spettacolo. La separazione sembra sia arrivata per via della scarsa presenza di Magalli a casa, una cosa dettata dagli impegni di lavoro. Questo fattore ha influito in maniera importante, e purtroppo non in bene, nella crescita della prima figlia Manuela. Lo stesso presentatore televisivo ne ha parlato in passato, dicendo di avere cominciato ad essere più presente nella vita della sua primogenita quando quest’ultima aveva 11 anni, nel 1983. Prima di quel periodo, Magalli lavorava per ‘Giochi senza Frontiere’ e questo lo spingeva molto spesso a stare all’estero per dei periodi prolungati.

Giancarlo Magalli ex moglie, dopo Carla si è lasciato anche con Valeria Donati

Inevitabile che la cosa abbia avuto delle conseguenze anche con la compagna dell’epoca. Alla quale ha fatto seguito Valeria Donati, conosciuta nel 1986 in maniera particolare e sposata nel 1988. La Donati era una ammiratrice di Magalli e riuscì ad avere un incontro con lui per fargli alcune rimostranze riguardo al programma ‘L’Illusione’.

E da cosa nacque cosa, fino al matrimonio quando ormai lui aveva divorziato da Carla Crocivera. Valeria era una farmacista che con Giancarlo ha passato tanti anni insieme, con la nascita di Michela nel mezzo e fino al divorzio avvenuto nel 2008. Lei sembra che si sia innamorata di uno psicologo e questo l’ha spinta a chiedere il divorzio. Un avvenimento che ha scioccato il conduttore Rai.