La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman spiazza tutti su instagram

Bella, la figlia della super coppia Tom Cruise e Nicole Kidman ha spiazzato tutti i suoi followers su instagram, con una mossa inaspettata…

Nicole Kidman e Tom Cruise sono state una delle super coppie di Hollywood più invidiate e amate di sempre. Nel 2001 i due hanno divorziato dopo un lungo matrimonio, ma non prima di aver adottato quelli che oggi sono i loro due figli, Connor, oggi 26 anni e Bella, 28 anni. Entrambi i figli, che pare abbiano un buon rapporto con i genitori, hanno scelto di stare più possibile lontano dai riflettori in cui invece vivono i genitori divi. In particolare Bella, che ha tanti followers su instagram ma non si fa mai vedere…

La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman su instagram

Bella, Isabella Kidman Cruise, è stata adottata nel 1992, quando Tom e Nicole erano sposati da due anni e ha di recente specificato come suo papà l’abbia salvato da molti problemi. Come è noto alla maggior parte delle persone. Tom Cruise è tra i più famosi sostenitori della Chiesa di Scientology e la figlia pare abbia seguito le sue orme, almeno in questo senso. La ragazza, infatti, è stata notata in un manifesto pubblicitario a favore della Chiesa di Scientology per averle dato il “pezzo mancante” nella sua vita.

Dopo anni di training, infatti, Bella è diventata revisore di conti per Scientology. Un lavoro che, come ha raccontato in diverse interviste, le ha cambiato la vita ed era esattamente quello di cui aveva bisogno, senza saperlo. Ma Isabella è anche una grandissima artista e tantissimi sono i followers che la seguono su instagram, dove condivide foto e immagini dei suoi lavori, che stampa su vestiti e magliette.

Ma quello che Bella non mostra mai è il suo volto! E adesso ha spiazzato i suoi followers con un selfie, in cui mostra tutta la sua bellezza e il suo stile in una foto in bianco e nero sotto la neve, che ha raccolto tantissimi commenti.