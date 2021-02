Teresa Cilia operazione, intervento al cuore per l’ex tronista di UeD

Aggiornamenti Teresa Cilia operazione, la siciliana vista in passato a ‘Uomini e Donne’ è appena uscita dalla sala operatoria.

Teresa Cilia, come sta dopo l’operazione al cuore la ex tronista di ‘Uomini e Donne‘. La 33enne siciliana originaria di Ragusa, ha reso noto di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico molto delicato che ha riguardato il cuore. Lei è uscita dalla sala operatoria nella mattinata di giovedì 25 febbraio 2021. Ed una delle prime cose fatte è stato informare i suoi ammiratori su Instagram.

Leggiamo dalle sue parole che tutto è andato per il verso giusto, senza alcuna comunicazione di sorta. La donna ringrazia anche gli ammiratori per l’affetto dimostratole. Il quadro clinico è molto buono ed ora la ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ dovrà sottostare ad un periodo di riposo, per non sforzare il suo fisico. Il post pubblicato sui social ce la mostra sorridente anche se visibilmente stanca, dal suo letto di ospedale. Da quel che si apprende, l’operazione di Teresa Cilia ha riguardato un intervento allo scopo di chiudere un buco che interessava il suo muscolo cardiaco sin dalla nascita. Ad aspettarla con ansia c’è il marito Salvatore Di Carlo, conosciuto proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi. Ed al quale lei ha preso parte nella edizione della stagione televisiva 2014/2015.

Teresa Cilia operazione, come sta lei e cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cilia Official (@ciliateresaofficial)

I due si sono sposati nel settembre del 2016 e nel 2018 risulta che abbiano avuto una crisi coniugale. Che per fortuna la coppia ha saputo superare. Manifestazioni di affetto stanno arrivando da più parti. Sia da chi ammira e segue Teresa a mezzo social che anche da parte di altri volti noti che come lei hanno condiviso l’esperienza televisiva su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Teresa era rimasta nell’orbita della De Filippi. Infatti vene inglobata all’interno della redazione di ‘C’è Posta per Te’. Ma poi lei ha scelto di tornare alla vita di sempre ed ora risiede stabilmente a Ragusa con suo marito. Attualmente svolge le professioni di influencer e di wedding planner.