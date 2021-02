Uomini e Donne: Maria De Filippi, la segnalazione su Roberto

Uomini e Donne quest’anno ruota anche intorno a Roberto che, come l’ape operaia va di fiore in fiore, cambia spesso donna

Il programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, nasce per dare la possibilità alle persone di incontrarsi e, magari, far sbocciare l’amore. Quest’anno, tra i vari candidati per le frecce di Cupido ci sono anche Roberto e Patrizia. I due hanno avuto fin dall’inizio un rapporto particolare, perché Roberto non sembrava avere sempre intenzioni del tutto serie. Per questo, Roberto e Patrizia avevano deciso di frequentarsi, ma mantenendo la possibilità di conoscere e frequentare anche altra gente.

Uomini e Donne: Roberto non ce la racconta giusta

Riguardo questa decisione di restare “una coppia aperta” a Uomini e Donne, Roberto aveva affermato: “Arrivo da due esperienze non proprio positive e mi ha dato fastidio che Patrizia abbia chiesto il numero di Alessandro. Quindi le ho detto di non precluderci la possibilità di conoscere altre persone, ma con sincerità“. Il cavaliere sembra proprio essersi preso in parola, tanto che ieri è arrivata in studio una segnalazione su di lui. Maria non c’è andata leggera e gli ha detto: “Ieri, è arrivata una telefonata di una segnalazione secondo cui tu, domenica scorsa, potresti essere stato con una ragazza e con lei ci sarebbero stati baci e abbracci. Noi abbiamo cercato questa ragazza ,che si è detta disposta a parlare con Gianni Sperti, ma vuole restare anonima“.

Sembra che Roberto sia stato beccato con le mani nel vasetto di marmellata. Ma come l’ha presa Patrizia? Di sicuro non bene, soprattutto dopo che Roberto le aveva fatto delle rimostranze perché lei aveva chiesto il numero di Alessandro. Infatti la donna ha detto: “Mi hai fatto un processo alle intenzioni e poi mi siedo qui e devo sentire questa segnalazione“. Il commento di Maria De Filippi è stato piuttosto tagliente: la conduttrice è consapevole che allo show partecipino anche persone che vogliono solo visibilità, ma questo non lo rende meno triste. Ha continuato dicendo: “Non penso che vengano qui per la mia faccia. Ognuno viene per motivi suoi personali. Sono consapevole che potrebbero trovare l’amore fuori. Non è che sono scema“.